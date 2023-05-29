А от ЕС, господин президент, Сербия правда независима?

Сербия в текущих реалиях находится в очень незавидном положении: с одной стороны, хочет дружить с Россией и не вводит против неё санкции несмотря на давление Запада, а с другой стороны, полностью окружена недоброжелателями, не имеет выхода к морю, а также не имеет общей границы не то что с РФ, но даже с дружественными России государствами, так что в случае «шухера» помочь Сербии Россия не сможет. Как результат, президенту Сербии Александру Вучичу приходится демонстрировать двустульную эквилибристику, пытаясь угодить всем способным влиять на сербскую политику сторонам.

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В частности, в Сербии существует масштабная оппозиция, критикующая Вучича за его слабое желание контактировать с Россией. В ответ на это Вучич заявил, что Сербия не является ни российской «губернией», ни американской, ни европейской «колонией». При всём этом Вучич осмелился даже выразиться в будущем времени, заявив, что это независимое, суверенное положение Сербии сохранится и в дальнейшем. Примечательно, что в отношении России Вучич применил термин «губерния», что подразумевает равноправное существование внутри государства с его другими регионами, в противовес «колонии» как зависимой от «метрополии» территории. Закладывал ли Вучич в это выражение факт того, что Россия исторически не занималась колонизацией в привычном значении этого слова, неясно, но сей факт было необходимо отметить.

Что же до критики о недостаточном количестве поездок в Россию, то Вучич заявил, что его оппоненты не понимают, какие последствия для Сербии могут быть в случае осуществления таких поездок.

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Важно помнить, что Белград пока сдерживает натиск коллективного Запада, но глава государства уже неоднократно заявлял, что если давление уже нельзя будет удерживать, то он примет решение в интересах сербского народа. Что же до нас, то относиться к действиям президента Сербии следует с пониманием его положения, и не обижаться на то, что он не проявляет бесконечной любви к Москве. Ситуация нынче не та.