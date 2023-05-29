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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Закон о денонсации Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ) официально вступил в силу
Никакого ДОВСЕ теперь вовсе нет.
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Когда в 2007 году Россия приостановила своё участие в Договоре об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ), принятом в самом начале 1990-х на излёте жизни СССР, в руководстве РФ теплилась надежда на то, что коллективный Запад одумается и начнёт соблюдать положения этого, в теории, призванного прекратить гонку вооружений договора. Но нет: милитаризация Запада только продолжалась, угрозы России только нарастали, в результате чего с 2007 года этот договор фактически не исполняется и не действует.

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Теперь с ДОВСЕ покончено и юридически. 10 мая Россия объявила о денонсации данного международного договора, 16 мая он был одобрен Госдумой, 14 мая одобрен Совфедом, а сегодня соответствующий закон был подписан президентом страны.

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Договор об обычных вооружённых силах в Европе был призван прекратить бесконечную гонку вооружений на европейском континенте, жёстко ограничив количество обычных (неядерных) вооружений, расположенных на его территории. Оба враждовавших альянса — НАТО и ОВД — обязались прекратить неуёмную милитаризацию Европы, но история пошла по типичному для коллективного Запада пути: на все договоры наплевали и растёрли, про обещания забыли, в итоге мы фактически вернулись к изначальной точке и вновь вступаем в период Холодной войны (многие эксперты считают, что уже вступили — крепко и безвылазно). Только теперь Россия находится в куда более незавидном положении, не только ведя самые интенсивные боевые действия со времён окончания Второй мировой, но и будучи окружённой, мягко говоря, недружелюбным военным альянсом, в который теперь входят и бывшие российские (советские) сателлиты и даже её бывшие территории.

#россия #политика
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