В настоящее время уровень интеграции России и Беларуси столь высок, что буквально ещё пару шагов — и можно будет говорить о едином государстве. Взаимное доверие между РФ и РБ позволяет странам проводить общую оборонную политику, а Россия всячески способствует наращиванию обороноспособности Беларуси. С этой целью, в частности, сегодня в Беларусь прибыл новый российский зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» в дополнение к уже ранее поставленным в республику таким же ЗРК. Об этом буквально пару часов назад с соответствующими кадрами сообщило оборонное ведомство Республики Беларусь.
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С-400 является наиболее современным зенитным ракетным комплексом из числа производящихся и доступных в России в достаточном количестве. С-400 «Триумф» принят на вооружение в 2007 году, и помимо России и Беларуси его эксплуатантами являются также Китай, Индия и Турция. Последняя, кстати, за своё решение закупить именно российские системы противовоздушной обороны выслушала очень много истерик от США как партнёра по НАТО, которые явно хотели «продавить» продажу Анкаре своих систем Patriot.
Важно отметить, что формально Россия располагает ещё более современным и мощным ЗРК — С-500 «Прометей» — однако его серийное производство началось только весной прошлого года, так что доля этих систем ПВО в России пока крайне невелика.