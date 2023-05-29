Новый — в смысле ещё один комплекс в дополнение к уже прибывшим ранее.

В настоящее время уровень интеграции России и Беларуси столь высок, что буквально ещё пару шагов — и можно будет говорить о едином государстве. Взаимное доверие между РФ и РБ позволяет странам проводить общую оборонную политику, а Россия всячески способствует наращиванию обороноспособности Беларуси. С этой целью, в частности, сегодня в Беларусь прибыл новый российский зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» в дополнение к уже ранее поставленным в республику таким же ЗРК. Об этом буквально пару часов назад с соответствующими кадрами сообщило оборонное ведомство Республики Беларусь.

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С-400 является наиболее современным зенитным ракетным комплексом из числа производящихся и доступных в России в достаточном количестве. С-400 «Триумф» принят на вооружение в 2007 году, и помимо России и Беларуси его эксплуатантами являются также Китай, Индия и Турция. Последняя, кстати, за своё решение закупить именно российские системы противовоздушной обороны выслушала очень много истерик от США как партнёра по НАТО, которые явно хотели «продавить» продажу Анкаре своих систем Patriot.

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Важно отметить, что формально Россия располагает ещё более современным и мощным ЗРК — С-500 «Прометей» — однако его серийное производство началось только весной прошлого года, так что доля этих систем ПВО в России пока крайне невелика.