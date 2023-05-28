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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Эрдоган одержал победу на президентских выборах в Турции
Президентский мандат продлён ещё на пять лет.
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Сегодня в Турции был очень важный день с политической точки зрения: проходил второй тур президентских выборов, в которых участвовал действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и его соперник от оппозиционной партии Кемаль Кылычдароглы. По итогу подсчёта более 98 % бюллетеней, победу пусть и с неубедительным, но всё же отрывом одерживает Эрдоган, набравший больше 52 % голосов избирателей.

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Справедливо решив, что подсчёт оставшихся менее двух процентов бюллетеней общую картину уже никак не изменит, Эрдоган объявил себя победителем, со свойственным себе красноречием отметив данное событие. По словам Эрдогана, мировые лидеры уже поздравляют его с победой, а сегодняшний день стал «праздником демократии» в Турции.

Необходимо понимать, что в государствах, в которых не управляет так называемое глубинное государство, и в их число входит Турция, очень многое в политике зависит от первого лица и возглавляемой им команды. Поэтому победа Эрдогана на выборах — это также важное событие и для соседних с Турцией государств, включая Россию, которая сделала всё, что от неё зависит, дабы прибавить Эрдогану политических очков, включая и многократное продление унизительной для себя «зерновой сделки».

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Дополнено: ЦИК Турции официально объявил Эрдогана победителем на выборах, Кемаль Кылычдароглы признал поражение и заявил, что турецкая оппозиция усвоит уроки. К перечню авторов поздравлений Эрдогану с переизбранием присоединился и президент России Владимир Путин. Несмотря на то, что отношения между Россией и Турцией при Эрдогане строятся по принципу сугубо деловых, многие политологи считают, что лучше так, чем неопределённость, которая могла повиснуть в этих отношениях в результате победы Кемаля Кылычдароглы.

#политика #турция
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