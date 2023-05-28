Правда, пока это крайне сомнительная информация, основанная на показаниях находившейся в шоковом состоянии пострадавшей.

Нашумевшая диверсия, предпринятая вооружёнными формированиями Украины в Белгородской области России, со своей главной задачей — смещением информационного фона с потери Бахмута (Артёмовска) — справилась на отлично. Ради такого Киеву не было жалко ни семидесяти уничтоженных армией России диверсантов, ни потерянной техники в количестве свыше десяти единиц. Отголоски данного произошедшего на уходящей неделе события продолжаются и по сей день.

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Так, сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетил региональную больницу, где навестил раненых в результате украинской диверсии, и, по словам проходящей реабилитацию женщины, которую представители украинских вооружённых формирований держали в плену, в самой акции участвовали не только украинцы, но также поляки и американцы.

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На самом деле, это показание пострадавшей гражданки России трудно использовать по прямому назначению. Причин на то несколько. Во-первых, пострадавшая, у которой диверсанты убили мужа, на тот момент находилась в шоковом состоянии, и могла не различить похожие славянские языки. Во-вторых, на английском мог изъясняться не обязательно именно американский наёмник. В любом случае, пища для размышлений должна быть, выводы обязательно должны быть сделаны, ну а все подобные диверсии с украинской стороны должны наказываться, да с такой силой и с такими неприемлемыми последствиями, чтобы даже мысли о повторении таких акций в ГУР МО Украины не возникало. Очевидно, что-то Россию удерживает от такого возмездия, и можно со стопроцентной уверенностью утверждать, что это точно не отсутствие военно-технических возможностей — они-то как раз имеются, и в большом количестве.