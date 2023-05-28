Сколько «пропустили», впрочем, не уточняется.

Хотя крылатые ракеты большой дальности воздушного базирования Storm Shadow, которые были переданы Украине со стороны Британии, и выставлялись как очередное «чудо-оружие», которое вот теперь-то точно-точно перевернёт ход боевых действий, но реальность такова, что данные ракеты вполне успешно перехватываются российскими средствами противовоздушной обороны. В частности, за минувшие сутки расчётами ПВО было сбито три ракеты Storm Shadow, о чём гласит официальная сводка Минобороны России.

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Необходимо помнить, что носителями Storm Shadow являются самолёты боевой авиации, коих у Украины, не говоря уже о тех, что за прошедшие месяцы удалось адаптировать для несения данных ракет, уже давно критически мало. Возможно, это ключевая причина, по которой Киев при любой удобной возможности заявляет о необходимости передачи истребителей натовского образца. Наибольшее слюноотделение в Киеве вызывают американские истребители F-16, которые вообще-то даже старше, чем массово утраченные Украиной МиГ-29 и Су-27.