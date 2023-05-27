Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Госдуме предложили прощать иноагентов, которые раскаялись и подтвердили раскаяние помощью армии
Единожды предавший будет предавать всегда. Разве нет?
рекомендации
RTX 4060 Ti сразу со скидкой 15 000р
-17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
-200000р на 8K Samsung 75" - смотри цену
RTX 4060 Ti Gigabyte дешевле всех других
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр

После начала СВО в России начали не то чтобы массово, но куда более активно, чем обычно, клеймить статусом иностранного агента медийных и не очень лиц, которые выступили с открытой антироссийской позицией. Хорошо это или плохо, говорить сейчас преждевременно, однако факт заключается в том, что признание иноагентом сильно мешает не только осуществлять деятельность, но и попросту жить, в связи с чем многие иноагенты просят снять с них данное клеймо.

реклама

Не исключено, что вскоре в России появится специальный механизм снятия с лиц статуса иноагента. По крайней мере, депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов предложил такой вариант: если иноагент раскается и подтвердит своё раскаяние делом — начнёт выступать перед военнослужащими и оказывать им материальную поддержку — то статус иноагента с них можно и снять.

рекомендации
Дешевая 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже
Дешевая 4070 MSI - надо брать
Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр

Что считать раскаянием, впрочем, сейчас самый важный вопрос, и решать его должна не Госдума, а общество. Достаточно ли обществу публичного обращения в духе «Я был не прав, простите, исправлюсь и подтвержу это делом», пока откровенно неясно.

#россия #политика
6
Показать комментарии (6)

Материалы по теме

Испытания доработанного с учётом опыта СВО автомата АК-12 завершатся уже в следующем месяце
В МИД РФ объяснили, при каких условиях возможно мирное урегулирование на Украине
В Запорожской области сообщают о готовности ВСУ пойти в наступление в течение ближайшей недели
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему удар российского "Кинжала" по ЗРК Patriot в Киеве сильно обнадежил Северную Корею - MWM
112
Почему радиолампы, производимые в СССР с 1919 года, до сих пор незаменимы в оборонке, космосе и быту
32
Пилот ВВС Индии рассказал о МиГ-25 Foxbat, предшественнике МиГ-31 и о том, как он громил врагов
5
Тестирование золотого GeForce'а, или что лучше для видеопамяти - объём или шина
142
Какие сборки ПК советуют сейчас в интернете - обзор и разбор
24
Краткое тестирование в игре Scars Above
3
Обзор твердотельного накопителя ADATA Legend 960 объемом 1 Тбайт
6
Все, что известно о перспективной Sony PlayStation Project Q
15
PlayStation Showcase: нет, я не плачу - это просто дождь
13
Как горе-сборщики унижают производительность актуального железа
6

Сейчас обсуждают

Вассисуалий Лоханкин
17:19
С йогуртом в финале)))
Бельгийский исследователь: Украина будет десятилетиями платить по западным долгам
Михаил Рудаков
17:15
Возможно, кому-то это поможет. Драйвера выше 417.22 не позволяют играть в игры на OpenGL, потому что в них заблокирована установка OpenGL на систему. Но есть обход через установку Mesa и последующую п...
Играем на карте для майнинга Nvidia в 2022 году
Олег Власов
17:09
Какое покаяние может быть от тех,кто за корзину варенья и бочку печенья предал всё.
В Госдуме предложили прощать иноагентов, которые раскаялись и подтвердили раскаяние помощью армии
Максим Ширшов
17:07
Можно уточнить где ты протестующих увидел, первым оставив комментарий ?
Новый имплант между головным и спинным мозгом помог парализованному человеку снова ходить
Yilec
17:07
Вы не "граждане", вы cyki подзаборные. https://t.me/rt_russian/159224
Россия перехватила ценный американский беспилотник RQ-20 Puma стоимостью 250 000 долларов
Даниил Лавкрафт
17:07
Автор реально головой о стену ударился) Вот например картинка называется "сравнение с другими сонсолями" - хотя там только одна сосноль (свищ). А кроме неё полноценный портативный ПК со свтроенным гей...
Все, что известно о перспективной Sony PlayStation Project Q
scroooge
17:05
Нужна официальная формулировка обращения. Например: "Простите меня пожалуйста! Я больше так не буду, честное пионерское!"
В Госдуме предложили прощать иноагентов, которые раскаялись и подтвердили раскаяние помощью армии
Yilec
17:02
Федеральный закон от 14 июля 2022 г. N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Статья 8. Порядок исключения из реестра. Там про "покаяние " и СВО ничего нет.
В Госдуме предложили прощать иноагентов, которые раскаялись и подтвердили раскаяние помощью армии
vitosol
17:00
Столица Окраины теперь в Запорожской области!!
В Запорожской области сообщают о готовности ВСУ пойти в наступление в течение ближайшей недели
scroooge
17:00
У тя на клаве отдельная кнопка со словом гойда что ли? )
В Госдуме предложили прощать иноагентов, которые раскаялись и подтвердили раскаяние помощью армии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем