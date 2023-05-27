Единожды предавший будет предавать всегда. Разве нет?

После начала СВО в России начали не то чтобы массово, но куда более активно, чем обычно, клеймить статусом иностранного агента медийных и не очень лиц, которые выступили с открытой антироссийской позицией. Хорошо это или плохо, говорить сейчас преждевременно, однако факт заключается в том, что признание иноагентом сильно мешает не только осуществлять деятельность, но и попросту жить, в связи с чем многие иноагенты просят снять с них данное клеймо.

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Не исключено, что вскоре в России появится специальный механизм снятия с лиц статуса иноагента. По крайней мере, депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов предложил такой вариант: если иноагент раскается и подтвердит своё раскаяние делом — начнёт выступать перед военнослужащими и оказывать им материальную поддержку — то статус иноагента с них можно и снять.

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Что считать раскаянием, впрочем, сейчас самый важный вопрос, и решать его должна не Госдума, а общество. Достаточно ли обществу публичного обращения в духе «Я был не прав, простите, исправлюсь и подтвержу это делом», пока откровенно неясно.