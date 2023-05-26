А первая партия доработанных автоматов уже отправлена в зону СВО.

Хотя на бумаге и в «лабораторных» тестах современный российский автомат АК-12 показывал очень высокие результаты, но реальные боевые действия — это всё же совсем другой уровень проверки оружия, в ходе которых вскрываются реальные проблемы и недостатки, которые невозможно было определить в ходе заводских испытаний. Так, участники специальной военной операции начали массово жаловаться на АК-12, в результате чего автоматы стали дорабатывать с учётом пожеланий воинов и с учётом обнаруженных недостатков.

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Серийное производство доработанного АК-12 должно начаться в этом году, ну а в июне завершатся его испытания. Кроме того, в ближайшее время МО РФ передадут сто усовершенствованных АК-12 для проверки в условиях реального боя с целью подтверждения «целесообразности» внесённых в модернизированную версию автомата изменений.

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АК-12 был принят на вооружение в 2018 году, и, очевидно, в вялотекущих войсковых учениях недоработки выявить не удалось. Всё-таки боевое крещение — это самый действенный способ проверить вооружение, но в то же время опасный, поскольку в реальном бою от конструкторской недоработки в прямом смысле зависят жизни военнослужащих.