Впрочем, не уточняется, сколько всего их было выпущено.

На сегодняшний день в распоряжении ВСУ имеются переданные со стороны Великобритании крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, способные в экспортном варианте наносить удары на расстояние до трёхсот километров. Таких ракет было передано много, но массово Украина их не применяет исключительно по той причине, что эти ракеты необходимо запускать с самолётов, коих у ВСУ осталось критически мало, и которые Киев продолжает терять чуть ли не в ежедневном режиме.

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Во многом благодаря этому обстоятельству российским расчётам ПВО удаётся перехватывать ракеты Storm Shadow, и сегодня Минобороны сообщило о том, что за прошедшие сутки были перехвачены две таких ракеты британского производства. Сколько всего ракет участвовали в ударе, не уточняется, но если бы их было много и они достигли своих целей, то в тематических группах в социальных сетях бы об этом наверняка уже сообщили, раздув типичную для них панику.

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Вместе с тем расчёты ПВО перехватили одну оперативно-тактическую ракету «Гром-2» украинской разработки, десять реактивных снарядов HIMARS производства США, и, наконец, двадцать беспилотников на различных направлениях СВО.