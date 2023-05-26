Ежедневные ракетно-бомбовые и беспилотные удары по различным складам вооружений на Украине продолжаются. Сегодня ночью тревога опять на протяжении нескольких часов выла по всей подконтрольной Киеву территории. Согласно сведениям непосредственно с мест, удары наносились по складам боеприпасов, о чём свидетельствовали многочисленные вторичные детонации, и вот, сегодня Минобороны России подтвердило данные сведения.
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Согласно сводке российского оборонного ведомства, ночью был нанесён «групповой» удар крылатыми ракетами большой дальности воздушного базирования, целью которого стали места хранения боеприпасов ВСУ. Всё внесённые в программу удара объекты были ликвидированы, тем самым цель удара была достигнута полностью.
Зачем наносятся удары по складам боеприпасов, объяснять, пожалуй, не требуется. Вопрос вызывает лишь то, насколько сильно эти удары срывают планы ВСУ по контрнаступлению, которое изначально должно было быть весенним, но теперь, по всей видимости, сдвигается вправо на неопределённый срок. В целом же украинские власти советуют не возлагать на «контрнаступ» большие надежды, параллельно отмечая, что в СМИ, в том числе в западных, грядущее контрнаступление слишком сильно растиражировано, и ему придаётся уж слишком большое значение. Интересная риторика, особенно в условиях всего вышесказанного, не так ли?