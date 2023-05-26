Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВС РФ ночью нанесли массированный ракетный удар по складам боеприпасов ВСУ
Громко было по всей Украине.
рекомендации
RTX 4060 Ti сразу со скидкой 15 000р
RTX 4060 Ti Gigabyte дешевле всех других
-17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
-9000р на RTX 4070 Gigabyte

Ежедневные ракетно-бомбовые и беспилотные удары по различным складам вооружений на Украине продолжаются. Сегодня ночью тревога опять на протяжении нескольких часов выла по всей подконтрольной Киеву территории. Согласно сведениям непосредственно с мест, удары наносились по складам боеприпасов, о чём свидетельствовали многочисленные вторичные детонации, и вот, сегодня Минобороны России подтвердило данные сведения.

реклама

Согласно сводке российского оборонного ведомства, ночью был нанесён «групповой» удар крылатыми ракетами большой дальности воздушного базирования, целью которого стали места хранения боеприпасов ВСУ. Всё внесённые в программу удара объекты были ликвидированы, тем самым цель удара была достигнута полностью.

рекомендации
Дешевая 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
Дешевая 4070 MSI - надо брать
Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде

Зачем наносятся удары по складам боеприпасов, объяснять, пожалуй, не требуется. Вопрос вызывает лишь то, насколько сильно эти удары срывают планы ВСУ по контрнаступлению, которое изначально должно было быть весенним, но теперь, по всей видимости, сдвигается вправо на неопределённый срок. В целом же украинские власти советуют не возлагать на «контрнаступ» большие надежды, параллельно отмечая, что в СМИ, в том числе в западных, грядущее контрнаступление слишком сильно растиражировано, и ему придаётся уж слишком большое значение. Интересная риторика, особенно в условиях всего вышесказанного, не так ли?

#россия #украина #боевые действия
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Нуланд заявила, что контрнаступление ВСУ готовится около 5 месяцев и при поддержке США
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему удар российского "Кинжала" по ЗРК Patriot в Киеве сильно обнадежил Северную Корею - MWM
57
WoT это жадность
114
ВС России ежедневно сбивают 330 украинских БПЛА - сообщают британские разведчики
8
Схватка однобашенных титанов - тестирование на Интел и АМД
26
5 причин не покупать новые видеокарты GeForce RTX 4060 Ti и Radeon RX 7600
54
Пилот ВВС Индии рассказал о МиГ-25 Foxbat, предшественнике МиГ-31 и о том, как он громил врагов
2
Почему радиолампы, производимые в СССР с 1919 года, до сих пор незаменимы в оборонке, космосе и быту
12
Какие сборки ПК советуют сейчас в интернете - обзор и разбор
21
ВВС США показали бомбу, способную уничтожить ядерный объект Ирана глубоко под землей
8
Тестирование золотого GeForce'а, или что лучше для видеопамяти - объём или шина
40

Сейчас обсуждают

Александр Данилов
15:29
Потому что хронологически 3 часть первая, лол
PlayStation Showcase: нет, я не плачу - это просто дождь
Ваня Кислицын
15:27
Стим дик - лучший из вариантов. Автономка означает, что её можно и без консоли использовать, у вальв была такая - steam link, хорошая идея, но никому не нужная как оказалась
Все, что известно о перспективной Sony PlayStation Project Q
kitava
15:26
Это была шутка Пригожина
WP: Погода на юге Украины значительно улучшилась, начинается новый сезон боев
Леонид Цыганов
15:25
Ждать и не только польского ещё и пендосов или англо Самсонов.
Почему удар российского "Кинжала" по ЗРК Patriot в Киеве сильно обнадежил Северную Корею - MWM
Геннадий Бережной
15:24
Пословицу про пыль помнишь? Так вот...
Почему удар российского "Кинжала" по ЗРК Patriot в Киеве сильно обнадежил Северную Корею - MWM
Дмитрий Илюхин
15:24
Едрить какие бравые бойцы
Пригожин объявил о выводе ЧВК Вагнер из Бахмута, но оставил в городе двух бойцов
хахахер
15:24
да там,только вылазки партизанские,у всу возможны и не более
WP: Погода на юге Украины значительно улучшилась, начинается новый сезон боев
Ваня Кислицын
15:23
стим дик офкорс
PlayStation Showcase: нет, я не плачу - это просто дождь
KIPer
15:22
еще бы с системой охлаждения разобрались
Новый vBIOS для ASRock Radeon RX 7900 XTX Aqua OC повышает пиковую частоту и производительность
Obscury
15:21
Термобарический снаряд превращает железобетон в обломки??? Вот же клоун.
ВС РФ для взлома обороны ВСУ будут использовать "карманную версию" Солнцепёка - огнемёт Бородач
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем