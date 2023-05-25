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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава Пентагона заявил, что США с союзниками передали Украине оружия на сумму в $65 млрд
Это почему-то в США считается поводом для гордости.
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Каждый раз, когда возникает вопрос, почему специальная военная операция продолжается до сих пор, а конца-края ей не видать, необходимо помнить, что примерно с мая прошлого года Украина полностью находится как на финансовом, так и на военном содержании коллективного Запада. Страны НАТО эшелонами гонят на Украину вооружения, боеприпасы и всё новую и новую, более дальнобойную и смертоносную технику, в результате чего ВСУ сохраняют боеспособность и возможность оказывать сопротивление. Проще говоря, западная поддержка стала определяющим фактором, который полностью поменял ход ведения боевых действий. А чтобы никто в этом не сомневался, сегодня глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США и союзники предоставили Украине вооружений на сумму в 65 миллиардов долларов.

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Глава американского оборонного ведомства не уточнил, за какой срок были переданы эти вооружения — с 2014 года или же с февраля 2022-го — но в любом случае, львиная доля этих поставок приходится именно на последний год: ранее США ограничивались передачей Киеву только так называемой нелетальной помощи и управляемых противотанковых ракетных комплексов Javelin.

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Какой процент передаваемых вооружений доходит непосредственно до линии боевого соприкосновения, какой процент уничтожается на складах, а также какая часть оружия оседает на чёрном рынке, всё это пока сокрыто плотным «туманом войны». Одно ясно: ВС РФ каждый день выбивают переданную технику и боеприпасы как на ЛБС, так и на складах по всей Украине, чем срывают сроки проведения контрнаступления ВСУ, которое изначально должно было быть весенним.

#россия #украина #сша #боевые действия
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