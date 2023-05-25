Это почему-то в США считается поводом для гордости.

Каждый раз, когда возникает вопрос, почему специальная военная операция продолжается до сих пор, а конца-края ей не видать, необходимо помнить, что примерно с мая прошлого года Украина полностью находится как на финансовом, так и на военном содержании коллективного Запада. Страны НАТО эшелонами гонят на Украину вооружения, боеприпасы и всё новую и новую, более дальнобойную и смертоносную технику, в результате чего ВСУ сохраняют боеспособность и возможность оказывать сопротивление. Проще говоря, западная поддержка стала определяющим фактором, который полностью поменял ход ведения боевых действий. А чтобы никто в этом не сомневался, сегодня глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США и союзники предоставили Украине вооружений на сумму в 65 миллиардов долларов.

реклама

Глава американского оборонного ведомства не уточнил, за какой срок были переданы эти вооружения — с 2014 года или же с февраля 2022-го — но в любом случае, львиная доля этих поставок приходится именно на последний год: ранее США ограничивались передачей Киеву только так называемой нелетальной помощи и управляемых противотанковых ракетных комплексов Javelin.

рекомендации 4 вида RTX 4060 Ti уже в продаже Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри -30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр Дешевая 4070 MSI - надо брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы RTX 3070 за 45 тр в Регарде Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

Какой процент передаваемых вооружений доходит непосредственно до линии боевого соприкосновения, какой процент уничтожается на складах, а также какая часть оружия оседает на чёрном рынке, всё это пока сокрыто плотным «туманом войны». Одно ясно: ВС РФ каждый день выбивают переданную технику и боеприпасы как на ЛБС, так и на складах по всей Украине, чем срывают сроки проведения контрнаступления ВСУ, которое изначально должно было быть весенним.