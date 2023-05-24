В атаке участвовали три беспилотных катера.

В свежей сводке о ходе проведения СВО Минобороны России сообщило о том, что сегодня утром украинские вооружённые силы осуществили попытку атаки по кораблю «Иван Хурс» Черноморского флота.

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Корабль выполняет задачи по обеспечению безопасности газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», и, как отметило Минобороны, делает он это не зря: сегодня в 05:30 по московскому времени ВСУ предприняли попытку атаки по кораблю «Иван Хурс» при помощи трёх беспилотных катеров. Атака была безуспешной, а её итогом стали три уничтоженных с помощью вооружения «Ивана Хурса» беспилотных катера. Кадрами уничтожения одного из таких катеров и поделилось Минобороны.

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Вообще, трудно не заметить, что Украина продолжает в ежедневном режиме провоцировать Россию на эмоциональный ответный удар, результатом которого может стать дальнейшая эскалация конфликта с непредсказуемыми последствиями. Многие эксперты сходятся во мнении, что в Киеве понимают невозможность победы в текущем конфликте, поэтому стараются всеми силами вынудить либо НАТО, либо «коалицию согласных», осуществить интервенцию на стороне Украины. В общем, игра опасная, и ходить по этой тонкой нити следует очень аккуратно.