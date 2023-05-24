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Редакция
События в мире Михаил Андреев
МО РФ показало кадры уничтожения атаковавшего корабль «Иван Хурс» украинского беспилотного катера в Чёрном море
В атаке участвовали три беспилотных катера.
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В свежей сводке о ходе проведения СВО Минобороны России сообщило о том, что сегодня утром украинские вооружённые силы осуществили попытку атаки по кораблю «Иван Хурс» Черноморского флота.

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Корабль выполняет задачи по обеспечению безопасности газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», и, как отметило Минобороны, делает он это не зря: сегодня в 05:30 по московскому времени ВСУ предприняли попытку атаки по кораблю «Иван Хурс» при помощи трёх беспилотных катеров. Атака была безуспешной, а её итогом стали три уничтоженных с помощью вооружения «Ивана Хурса» беспилотных катера. Кадрами уничтожения одного из таких катеров и поделилось Минобороны.

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Вообще, трудно не заметить, что Украина продолжает в ежедневном режиме провоцировать Россию на эмоциональный ответный удар, результатом которого может стать дальнейшая эскалация конфликта с непредсказуемыми последствиями. Многие эксперты сходятся во мнении, что в Киеве понимают невозможность победы в текущем конфликте, поэтому стараются всеми силами вынудить либо НАТО, либо «коалицию согласных», осуществить интервенцию на стороне Украины. В общем, игра опасная, и ходить по этой тонкой нити следует очень аккуратно.

#россия #украина #боевые действия #турция
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Китя.
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Михаил Barash Андреев
19:06
А может, снимать начали после того, как два других были уничтожены? Но у тех, у кого всё пропало, своя реальность.
МО РФ показало кадры уничтожения атаковавшего корабль «Иван Хурс» украинского беспилотного катера в Чёрном море
&lt;TopUpdate&gt;
19:06
Зато у 7900хтх есть DP2.1 который сможет 16к 60гц выдать. Правда в игры если и играть, ток в старые и на средне-минимальных.)
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