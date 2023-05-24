Будучи на стыке западного Запада и восточного Запада, Польша находится в уникальном положении, когда у неё на вооружении находится техника как советского производства, ещё доставшаяся стране от Организации Варшавского Договора, так и техника натовского образца, включая истребители F-16. О том, что Польша не готова передать Украине свои F-16 по причине их небольшого количества в воздушных силах страны, Варшава твердит уже давно, но вот предоставить услуги по обучению украинских лётчиков управлению этими самолётами с удовольствием готова. Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак в ходе встречи глав министерств обороны стран НАТО.
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Когда начнётся обучение, и начнётся ли вообще, Блащак не уточнил, но можно не сомневаться в том, что раз такие комментарии даются прессе, то разговоры на эту тему уже как минимум ведутся на высоком уровне в странах НАТО, и, скорее всего, вопрос передачи Украине истребителей F-16 уже решённый.
На сегодняшний день у экспертов возникают сразу несколько вопросов касательно передачи F-16 Киеву. Среди них: с каких аэродромов эти самолёты будут взлетать, учитывая, что на Украине подготовленных под истребители натовского образца взлётных площадок нет, кто на самом деле будет пилотировать эти самолёты, сколько времени необходимо на обучение пилота? Куда более важные вопросы звучат иначе: что, если F-16 будут взлетать с аэродромов в Польше, насколько этот процесс вообще эффективен, учитывая расстояние между Польшей и линией боевого соприкосновения, и что, если Россия «отработает» по этим аэродромам ракетами? Ну и, наконец, чем Украине помогут F-16, являющиеся сверстниками таких массово утраченных воздушными силами ВСУ самолётов, как Су-27 и МиГ-29?