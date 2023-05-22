Любой конфликт, дескать, непредсказуем.

Пока Россия ежедневно наносит массированные удары по тылам ВСУ, тем самым если не срывая готовящееся контрнаступление украинской армии полностью, то как минимум критически его ослабляя, риторика западных спонсоров Киева касательно успеха его «контрнаступа» становится, к удивлению тех, кто привык к полной оторванности Запада от релаьности, всё более приземлённой. В частности, президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита G7 ответил на вопрос прессы о контрнаступлении.

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По словам Байдена, гарантий касательно исхода этого наступления дать невозможно, поскольку «любой конфликт непредсказуем». Необходимо отметить, что Байден, скорее всего, озвучивает свою личную позицию по данному вопросу, поскольку представители американского неоконсервативного политического и военного руководства в успехе украинского контрнаступления (по крайней мере, публично) не сомневаются. С другой стороны, важно понимать, что ежедневные российские удары по тылам бесследно для ВСУ не проходят: на поражаемых Россией складах горит техника, боеприпасы и прочее оборудование, которое на них свозили именно для участия в «контрнаступе».

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Масштаб потерь в результате этих ударов столь значителен, что на днях США объявили о предоставлении Киеву внеочередного пакета военной «помощи» на сумму в $375 млн, в который войдут боеприпасы, артиллерийские снаряды, грузовики для транспортировки тяжёлой техники и многое другое.