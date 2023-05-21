Произойдёт это не сегодня, не завтра и даже не послезавтра.

Очередным чудо-оружием, которое теперь-то вот точно-точно изменит ход боевых действий, для Украины должны стать истребители F-16 американского производства. Пока что о передаче данных самолётов Киеву ведутся разве что неуверенные беседы, но можно не сомневаться в том, что как только Украина потеряет свой последний доставшийся в наследство от СССР/России и перегнанный из стран бывшего Варшавского договора истребитель советского образца, Запад начнёт поставлять самолёты уже натовского образца.

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И вот, сейчас на Украине заявляют о том, что F-16 страна обязательно получит. В Офисе президента Украины в качестве сроков называют «начало осени», в Минобороны же ограничиваются ещё более размытыми формулировками. Так, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, вопрос передачи истребителей станет одним из основных на повестке запланированной на следующей неделе встрече контактной группы НАТО по Украине на немецкой авиабазе «Рамштайн».

Резников убеждён в том, что «партнёры» Украины примут положительное решение и дадут добро на передачу истребителей, однако при этом отмечает, что сиюминутно это не произойдёт. На передачу столь сложной техники необходимо очень много времени, и Резников посоветовал соотечественникам «набраться терпения».

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Необходимо понимать, что F-16, воспринимающийся на Украине как очередной «вундерваффе», по факту является сверстником таких морально устаревших истребителей, как Су-27 и МиГ-29. Почему у российской ПВО и авиации должны возникнуть проблемы с созданием из F-16 таких же груд металлолома, как и из вышеперечисленных самолётов, откровенно неясно. Без надежды, впрочем, жить сложно, а вся стратегия Запада и финансируемой им Украины сейчас строится именно на надежде: на переворот в России, на экономический коллапс, на панику в обществе и армии, на отсутствие боеприпасов и ракет. В общем, сказка до сих пор превалирует над здравым смыслом.