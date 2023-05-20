Оторванность от реальности надо лечить у специалистов.

Клуб стран G7, до сих пор считающих себя семью крупнейшими экономиками мира, проводит встречу в Хиросиме, где обсуждается что угодно, только не вопросы стабилизации этих «крупнейших экономик». Лейтмотивом всей встречи была Россия, санкции против неё, призывы к третьим странам прекратить оказывать России поддержку, а также вопиющие заявления лидерам стран глобального Юга и Азии. В частности, главы государств G7 позволили себе сделать совместное заявление в адрес Китая.

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В этом заявлении главы государств G7 призвали Китай «оказать давление» на Россию с целью прекращения ею «агрессии» против Украины, а также «полного и безоговорочного» вывода своих войск с территории (международно признанной, естественно) Украины. То есть, по сути, руководители G7 оторваны от реальности настолько, что имеют наглость призывать Китай склонять Россию фактически к капитуляции в конфликте на истощение, в котором она уверенно одерживает победу.

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Зачем G7 занимается этой демагогией и с какой стати Россия должна делать столь неприемлемые действия, неясно. Полного снятия всех до последней санкций с заверенным нейтральными в данном конфликте странами обязательством никогда впредь их не вводить Запад не обещает, прислушиваться к опасениям Москвы не желает, нагнетать обстановку не прекращает, снабжать Украину оружием вместо создания из неё нейтрального государства продолжает, продвигать НАТО вместе с соответствующей инфраструктурой к границам России также продолжает. Почему в таких условиях Москва должна включать задний ход, откровенно непонятно; возможно, в G7 видят, куда ветер дует, и таким образом начинают потихоньку стелить соломку. В общем, диагноз лидерам G7 должны ставить специалисты.