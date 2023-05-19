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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Мы близки к выполнению задачи: Пригожин о значительном продвижении «Вагнера» в Бахмуте
Под контролем ВСУ осталось 0,6 кв. км города. Бои всё ещё идут.
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Ежевечерняя сводка основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о ходе боёв на бахмутском направлении специальной военной операции сегодня состояла из позитивных новостей при, что удивительно, отсутствии «наездов» на Минобороны России. Согласно информации от Пригожина, продвижение ЧВК «Вагнер» в западных районах Бахмута составило до 500 метров с занятием площади в 330 тысяч кв. метров.

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На сегодняшний вечер под контролем ВСУ остаётся 0,6 кв. км территории Бахмута, а это означает, что если ЧВК «Вагнер» сохранит сегодняшний темп продвижения, то тяжелейший и кровопролитнейший процесс по изматыванию ВСУ и конечному установлению контроля над данным населённым пунктом будет завершён в ближайшие дни.

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К сожалению, судя по кадрам из Бахмута, город после тяжелейших боёв, в ходе которых подразделения ВСУ удерживали каждое здание и каждый двор, придётся отстраивать с нуля: ни одного уцелевшего здания, которое имело бы смысл восстанавливать, в черте города не осталось.

#россия #украина #боевые действия
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