Ежевечерняя сводка основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о ходе боёв на бахмутском направлении специальной военной операции сегодня состояла из позитивных новостей при, что удивительно, отсутствии «наездов» на Минобороны России. Согласно информации от Пригожина, продвижение ЧВК «Вагнер» в западных районах Бахмута составило до 500 метров с занятием площади в 330 тысяч кв. метров.
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На сегодняшний вечер под контролем ВСУ остаётся 0,6 кв. км территории Бахмута, а это означает, что если ЧВК «Вагнер» сохранит сегодняшний темп продвижения, то тяжелейший и кровопролитнейший процесс по изматыванию ВСУ и конечному установлению контроля над данным населённым пунктом будет завершён в ближайшие дни.
К сожалению, судя по кадрам из Бахмута, город после тяжелейших боёв, в ходе которых подразделения ВСУ удерживали каждое здание и каждый двор, придётся отстраивать с нуля: ни одного уцелевшего здания, которое имело бы смысл восстанавливать, в черте города не осталось.