Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Пригожин: под контролем ВСУ осталось менее 1 кв. км Бахмута, но фланги продолжают сыпаться
Пригожин как всегда преувеличивает заслуги одних и преувеличивает недоработки других.
рекомендации
-20000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
-9000р на RTX 4070 Gigabyte
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
-10% на и так дешевую 4070 Gigabyte Aorus
-10 000р на RTX 4070 в Ситилинке

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выступил с традиционным ежевечерним отчётом о боевых действиях на бахмутском направлении фронта специальной военной операции. За последние сутки продвижение «вагнеровцев» в черте города составило до четырёхсот метров, а общая занятая за сегодня площадь составила примерно 189 тысяч кв. метров. Под контролем ВСУ, таким образом, остаётся менее одного квадратного километра территории города.

реклама

Как отмечает Пригожин, враг продолжает оказывать жесточайшее сопротивление в Бахмуте, цепляясь за каждый дом, подъезд и садовый участок. По мнению основателя ЧВК «Вагнер», удержание города является составной частью контрнаступления ВСУ. При этом фланги, по словам Пригожина, продолжают сыпаться.

рекомендации
Дешевая 4070 MSI - надо брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
-15000р на Ryzen 3950X - пора брать
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде

Здесь необходимо отметить, что касательно флангов Пригожин вновь сгущает краски. На деле, по словам военкоров, удары противника на флангах Бахмута отбиваются, а ключевые для обороны локации — удерживаются. При этом формально территории во флангах Бахмута ВСУ действительно занимают. В любом случае, кто был прав, а кто зря «нагнетал», узнаем уже в ближайшие дни: если не случится непредвиденного прорыва, то бахмутская операция при сохранении текущих темпов завершится примерно через 5—7 дней.

#россия #украина #боевые действия #чвк "вагнер"
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

СМИ: Россия и Украина согласились на посредничество Ватикана при мирных переговорах
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

К линии фронта движется огромная колонна западной бронетехники ВСУ
26
О том, как ВКС РФ с помощью ракеты "Кинжал" наказали американцев в Киеве
29
10 захватывающих и красивых пошаговых стратегий последних лет на ПК
2
Твердотельные накопители «3D XPoint» в 10 раз превосходят по скорости обычные SSD
70
Выбираем лучший VPN для домашнего применения
23
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Май)
11
Собираем мощный игровой компьютер на одном из лучших процессоров для игр — Ryzen 7 5800X3D
87
По каким причинам у ЗРК "Patriot" не было ни единого шанса против гиперзвукового "Кинжала"
26
Небольшое тестирование в игре Valkyrie Elysium
1
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-423
9

Сейчас обсуждают

Имя
22:09
Core 2 duo e6600 в разгоне тянул как раз около гига в сек скоростя
Твердотельные накопители «3D XPoint» в 10 раз превосходят по скорости обычные SSD
Евгений Сом
22:09
и что? там тоже самое о чем я писал. Походу ты еще тупее чем я думал )))))))))))))))
Собираем мощный игровой компьютер на одном из лучших процессоров для игр — Ryzen 7 5800X3D
Китя.
22:08
да нет вот и сам и ответ нашел почитай на оф сайте https://www.nvidia.com/ru-ru/data-center/tensor-cores/
Собираем мощный игровой компьютер на одном из лучших процессоров для игр — Ryzen 7 5800X3D
grom9000
22:06
полная хрень, не красивая, не страшная, жрет ресурсы, палит видеокарты, запрещена в РФ. Вон выйдет осенью красивейшая Lords of the fallen
6 июня выйдет Diablo IV: чего ждать от продолжения культовой игры
Евгений Сом
22:06
что больше ответить нечего нубас без мозгов. Ты хоть первый класс осилил а то смотрю даже читать не умеешь )))))))))))))) какой же ты тупой. Даже DLSS от сжатия данных на уровне архитектуры не отличае...
Собираем мощный игровой компьютер на одном из лучших процессоров для игр — Ryzen 7 5800X3D
Enforsen Bsv
22:06
Меньше врать надо было ))) О сбитом Кинжале ... о подтверждение о сбитом Кинжале ... и т.д. Хотели на вранье устроить рекламную компанию Патриоту ... а получили антирекламу ... .. о Патриот вытерли но...
Западная пресса: ЗРК Patriot превратились в мощный "неодимовый магнит" для российских ракет
Имя
22:05
@гигабитного канала нет чтобы попробовать@ А зачем, можно скачать HFS и сделав не очень сложно возможность скачать через браузер файл с hdd но через сетевую карту, ну это судя по utorrent 119.2 мбайт ...
Твердотельные накопители «3D XPoint» в 10 раз превосходят по скорости обычные SSD
Китя.
22:04
по шире скрин можно. и тензорные блоки и ядра это малость другое. тензарные ядра так и называются тензорные ядра.
Собираем мощный игровой компьютер на одном из лучших процессоров для игр — Ryzen 7 5800X3D
хахахер
22:02
мортал нормальная игра,у меня играют иногда в него племянники,один против другого,с двух геймпадов.Но в одного и на кнопках,это конечно не игра,там в два человека толька игра будет
Mortal Kombat 1 официально анонсирована, релиз — в сентябре этого года
DonCarleone
22:02
Мусор
В Steam началась раздача Metro Last Light Complete Edition
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем