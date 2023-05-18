Пригожин как всегда преувеличивает заслуги одних и преувеличивает недоработки других.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выступил с традиционным ежевечерним отчётом о боевых действиях на бахмутском направлении фронта специальной военной операции. За последние сутки продвижение «вагнеровцев» в черте города составило до четырёхсот метров, а общая занятая за сегодня площадь составила примерно 189 тысяч кв. метров. Под контролем ВСУ, таким образом, остаётся менее одного квадратного километра территории города.

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Как отмечает Пригожин, враг продолжает оказывать жесточайшее сопротивление в Бахмуте, цепляясь за каждый дом, подъезд и садовый участок. По мнению основателя ЧВК «Вагнер», удержание города является составной частью контрнаступления ВСУ. При этом фланги, по словам Пригожина, продолжают сыпаться.

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Здесь необходимо отметить, что касательно флангов Пригожин вновь сгущает краски. На деле, по словам военкоров, удары противника на флангах Бахмута отбиваются, а ключевые для обороны локации — удерживаются. При этом формально территории во флангах Бахмута ВСУ действительно занимают. В любом случае, кто был прав, а кто зря «нагнетал», узнаем уже в ближайшие дни: если не случится непредвиденного прорыва, то бахмутская операция при сохранении текущих темпов завершится примерно через 5—7 дней.