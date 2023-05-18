Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выступил с традиционным ежевечерним отчётом о боевых действиях на бахмутском направлении фронта специальной военной операции. За последние сутки продвижение «вагнеровцев» в черте города составило до четырёхсот метров, а общая занятая за сегодня площадь составила примерно 189 тысяч кв. метров. Под контролем ВСУ, таким образом, остаётся менее одного квадратного километра территории города.
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Как отмечает Пригожин, враг продолжает оказывать жесточайшее сопротивление в Бахмуте, цепляясь за каждый дом, подъезд и садовый участок. По мнению основателя ЧВК «Вагнер», удержание города является составной частью контрнаступления ВСУ. При этом фланги, по словам Пригожина, продолжают сыпаться.
Здесь необходимо отметить, что касательно флангов Пригожин вновь сгущает краски. На деле, по словам военкоров, удары противника на флангах Бахмута отбиваются, а ключевые для обороны локации — удерживаются. При этом формально территории во флангах Бахмута ВСУ действительно занимают. В любом случае, кто был прав, а кто зря «нагнетал», узнаем уже в ближайшие дни: если не случится непредвиденного прорыва, то бахмутская операция при сохранении текущих темпов завершится примерно через 5—7 дней.