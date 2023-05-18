Доказательств тому пока нет.

Аффилированный с Ватиканом портал Il Sismografo сообщает о том, что Святой Престол якобы договорился по отдельности и с президентом России Владимиром Путиным, и с президентом Украины Владимиром Зеленским о том, чтобы начать миссию по началу диалога о мирном завершении конфликта.

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Как сообщается, в Москву и Киев отправятся специальные посланники Папы Римского для обсуждения вопросов перемирия. В Москву от имени Папы Римского поедет архиепископ Клаудио Гуджеротти, в Киев — кардинал Маттео Зуппи. Как отмечает издание, процесс очень сложный и на данный момент «представляется очень ограниченным».

На данный момент неясно, насколько данная информация достоверная, поскольку ни Россия, ни Украина, ни официальный Ватикан её не подтверждают. Ранее в Кремле заявляли, что ничего не знают о плане Ватикана по мирному урегулированию, ну а украинский «лидер» Владимир Зеленский после аудиенции с Папой Римским Франциском заявил, что Киеву не нужны никакие посредники. Оно-то, конечно, со стороны Зеленского могло быть очередной направленной на внутреннюю аудиторию игрой на публику.

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При этом необходимо понимать, что киевские власти абсолютно несамостоятельны в принятии решений. Поэтому если информация портала Il Sismografo правдивая, то это означает только то, что на Западе Украине дали соответствующую отмашку.