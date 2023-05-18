А у РФ поинтересовались?

Издание Politico, которое за его приземлённую позицию любят цитировать российские журналисты, опубликовало любопытную статью, которая может означать, что коллективный Запад потихоньку устаёт от боевых действий на Украине — и морально, и экономически. Так, согласно статье Politico, в которой издание, естественно, ссылается на анонимные высокопоставленные источники в американском руководстве, правительство США рассматривает вариант длительной «заморозки» украинского конфликта наподобие Корейской войны.

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Отмечается, что в условиях, когда ни одна сторона не готова признавать поражение и останавливать боевые действия, заморозка конфликта может стать возможным вариантом решения проблемы. При этом, как пишет Politico, подразумевается создание между Россией и Украиной определённых «линий», которые обе стороны обязуются не пересекать, при этом эти «линии» не обязательно должны идти по границам государств. Иными словами, в американском руководстве, если верить Politico, понимают, что пять бывших регионов Украины возвратить «назад» не удастся.

В издании отмечают, что из-за издержек, которые накладываются на мировую экономику из-за боевых действий на Украине, с течением времени на обе стороны этого конфликта будет оказываться всё большее давление с целью его (конфликта) прекращения.

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Здесь необходимо понимать, что с российской точки зрения Украина никогда больше не должна становиться угрозой её безопасности. Каким способом это будет достигнуто, сейчас уже не столь важно. Проблема лишь в том, что российское руководство уже не верит в договороспособность коллективного Запада, который подначивал Украину к саботажу Минских соглашений, а также сорвал мирные переговоры в марте прошлого года, когда Россия ещё была готова пойти на уступки. Сейчас поезд уже ушёл, и требования Москвы будут куда жёстче; политической воли для их исполнения на Западе пока даже на горизонте не видно, а это значит, что силовое решение вопроса будет продолжаться.