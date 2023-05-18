Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
СМИ: США допускают возможность длительной «заморозки» украинского конфликта
А у РФ поинтересовались?
рекомендации
-20000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
-9000р на RTX 4070 Gigabyte
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
-10% на и так дешевую 4070 Gigabyte Aorus
-10 000р на RTX 4070 в Ситилинке

Издание Politico, которое за его приземлённую позицию любят цитировать российские журналисты, опубликовало любопытную статью, которая может означать, что коллективный Запад потихоньку устаёт от боевых действий на Украине — и морально, и экономически. Так, согласно статье Politico, в которой издание, естественно, ссылается на анонимные высокопоставленные источники в американском руководстве, правительство США рассматривает вариант длительной «заморозки» украинского конфликта наподобие Корейской войны.

реклама

Отмечается, что в условиях, когда ни одна сторона не готова признавать поражение и останавливать боевые действия, заморозка конфликта может стать возможным вариантом решения проблемы. При этом, как пишет Politico, подразумевается создание между Россией и Украиной определённых «линий», которые обе стороны обязуются не пересекать, при этом эти «линии» не обязательно должны идти по границам государств. Иными словами, в американском руководстве, если верить Politico, понимают, что пять бывших регионов Украины возвратить «назад» не удастся.

В издании отмечают, что из-за издержек, которые накладываются на мировую экономику из-за боевых действий на Украине, с течением времени на обе стороны этого конфликта будет оказываться всё большее давление с целью его (конфликта) прекращения.

рекомендации
Дешевая 4070 MSI - надо брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
-15000р на Ryzen 3950X - пора брать
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде

Здесь необходимо понимать, что с российской точки зрения Украина никогда больше не должна становиться угрозой её безопасности. Каким способом это будет достигнуто, сейчас уже не столь важно. Проблема лишь в том, что российское руководство уже не верит в договороспособность коллективного Запада, который подначивал Украину к саботажу Минских соглашений, а также сорвал мирные переговоры в марте прошлого года, когда Россия ещё была готова пойти на уступки. Сейчас поезд уже ушёл, и требования Москвы будут куда жёстче; политической воли для их исполнения на Западе пока даже на горизонте не видно, а это значит, что силовое решение вопроса будет продолжаться.

#россия #украина #боевые действия
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Армия России ракетными ударами за ночь уничтожила несколько крупных складов вооружений и мест дислокации резервов ВСУ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

К линии фронта движется огромная колонна западной бронетехники ВСУ
22
О том, как ВКС РФ с помощью ракеты "Кинжал" наказали американцев в Киеве
27
Впечатления от GeForce RTX 3060 в игровом компьютере и почему ее не стоит покупать в 2023 году
60
Готовимся к большим бесплатным раздачам на летней распродаже Epic Games Store
26
10 захватывающих и красивых пошаговых стратегий последних лет на ПК
2
Твердотельные накопители «3D XPoint» в 10 раз превосходят по скорости обычные SSD
67
Выбираем лучший VPN для домашнего применения
23
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Май)
10
Собираем мощный игровой компьютер на одном из лучших процессоров для игр — Ryzen 7 5800X3D
39
Небольшое тестирование в игре Valkyrie Elysium
1

Сейчас обсуждают

Владимир Дранников
16:14
...В новостях также забыли упомянуть об инфляции в 2024 году... 24-й год ещё не наступил...
В Польше удивились пропаганде на общественном телевидении об уровне жизни
Kasyan
16:14
Пригожин с кувалдой уже его ждет.
Бежавший в Норвегию бывший командир ЧВК "Вагнер" подал прошение на возврат в Россию
Kasyan
16:13
Украинское ПВО. https://t.me/OstashkoNews/71825
Западные публицисты стали сомневаться в эффективности Patriot после сегодняшнего уничтожения данного ЗРК в Киеве
Зося Лысенко
16:07
Хохлы сдохните
Авиационный специалист рассказал о перехвате и поражении российским Су-57 украинского Су-24 на СВО
Bernigan
16:07
Ну как бы норм, лучше подождать и купить карту с более низким энергопотреблением, с DLSS 3, с обновлённой архитектурой и всякими кодеками, чем старую карту с возможностью получить Хуникс
GeForce RTX 4060 Ti всего на 10% быстрее GeForce RTX 3060 Ti – почему мы не советуем ждать новинку
ffe
16:06
Отличный план, просто великолепный. Предлагаю первым делом восстановить работу школ и детских садов. Картинка в телике будет обалденная. Тащемта, можно и не дожидаться, пока там последние сто квадрат...
Глава ДНР заявил, что в ближайшее время в Бахмуте/Артёмовске начнут работать гражданские службы
Kasyan
16:04
Они сами по себе народ истеричный, поэтому им так легко промыть мозги.
ВСУ получили значительный урон под Гуляйполем и Бахмутом во время работы авиации ВКС РФ и засад
pOdOnOg
16:03
Ну хз... я геймер. играю в рыбалку. чёт не уверен, что БПЛА имеет что-то общее с карпами, ратанами...
Из геймеров получаются лучшие операторы БПЛА – инструктор из ДНР с позывным «Крест»
Kasyan
16:02
Самоликвидировались!
Украина заявляет, что смогла сбить 29 ракет за ночь, включая 6 ракет "Калибр", но в Одессе взрывы
OgoGoLog
16:02
Когда Кубань называлась Кубанью - Украины не существовало. И даже больше в состав УССР, из которой выродилась Украина, Кубань то же не входила. А немцы Калининград в своём составе держали с 33 до 45 ...
Пригожин: в ближайшее время Артёмовск будет взят
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем