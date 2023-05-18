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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Западная пресса начала публиковать статьи, подтверждающие террористические повадки украинских спецслужб
Там, похоже, сами того не поняли.
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Ещё пару лет назад западные СМИ практически в один голос признавали наличие на Украине больших проблем с одной одиозной идеологией, хорошо известной нам из учебников истории за период с 1930-х по 1940-е, а также откровенно террористических методов, которыми обосновавшийся в Киеве после событий 2014 года режим стал пользоваться для достижения своих целей. Как только Россия в феврале 2022 года начала на Украине специальную военную операцию, «нарратив» западных СМИ резко поменялся, из Украины стали усердно лепить образ жертвы, а её прежние «заслуги» быстро забылись.

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Реальность при этом, естественно, не поменялась, и этого в Киеве даже не пытаются скрыть. В частности, руководитель Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов уже отметился несколькими заявлениями, в которых признал, что украинские спецслужбы стоят за убийствами и попытками убийства российских «пропагандистов», а также параллельно заявил, что эти спецслужбы будут «убивать» россиян везде, где смогут до них добраться. Впоследствии Буданов, понимая, что наговорил на высшую меру, стал заявлять, что его слова вырвали из контекста.

Теперь же его слова стали цитировать в британской газете The Times. С какой целью издание публикует данную статью, неясно, но, по всей видимости, там и не поняли, что сыграли в пользу российской версии о том, что в Киеве засели руководители, не брезгующие осуществлением террористических актов.

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Ранее в обеих палатах российского парламента уже призывали обозначить украинское руководство как террористов и переклассифицировать специальную военную операцию в контртеррористическую со всеми вытекающими из этого последствиями. При этом важно понимать, что в данном конфликте Россия вынуждена осуществлять так называемый менеджмент эскалации, а начало контртеррористической операции будет означать, что главарей террористов надо будет физически ликвидировать. И это обстоятельство, учитывая, что террористами станут руководители формально независимого государства, может сыграть против России, подтолкнув НАТО к прямой интервенции и отворачиванию стран глобального Юга от Москвы. Так что пока имеем то, что имеем.

#россия #украина #боевые действия
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