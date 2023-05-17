Поблагодарив при этом всех причастных.

Так называемая зерновая сделка, которая вообще-то официально именуется Черноморской инициативой, выпила немало крови нашим не верящим в «многоходовки» ультрапатриотичным соотечественникам. Тем не менее, политика — это такая вещь, логика решений в которой для обывателя если и начинает просматриваться, то в лучшем случае лишь спустя значительное время. Поэтому очередная волна недовольства сегодня наверняка обеспечена, ведь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к турецкой правящей партии заявил, что «зерновая сделка» продлевается ещё на 60 дней.

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Вместе с информацией о продлении сделки Эрдоган поблагодарил «российских и украинских друзей» за поддержку в этом деле.

Отметим, что формально Черноморская инициатива подразумевает поставки украинского зерна и российских продуктов питания, вот только российская часть этой сделки с момента её заключения в июле прошлого года по сей день так и не выполняется. Некоторые эксперты считают, что главной идеей участия России в данной сделке является поддержка Эрдогана как основного выгодоприобретателя и, как следствие, укрепление его политической позиции с целью уверенного переизбрания как более выгодного России кандидата.

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Кроме того, многие эксперты, особенно на Западе, отмечают, что последствия для европейских производителей сельхозпродукции от постоянного продления этой сделки уже можно называть катастрофическими, ведь европейский рынок оказывается завален дешёвым украинским зерном (которое вообще-то должно идти в беднейшие и самые нуждающиеся страны, но это уже другая тема), в то время как местные европейские производители, продукция которых априори дороже по целому ряду причин, остаются не у дел. А как мы знаем, основное противостояние Запада с Россией сейчас идёт по экономическому фронту.