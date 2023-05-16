Тяжелейшая операция по осаде Бахмута, перемалыванию в нём войск противника и его конечном взятии под контроль российских сил приближается к своему логическому финалу. Голосом специальной военной операции на данном направлении уже много месяцев является основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, которого хоть и запредельно много в информационном поле, но который, в отличие от МО РФ, предоставляет исчерпывающие сведения о происходящем в городской черте Бахмута.
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Итак, за сегодняшний день подразделениями ЧВК «Вагнер» удалось продвинуться на запад Бахмута до двухсот метров, заняв площадь в 113 тыс. кв. метров, оставляя под контролем ВСУ примерно 1,46 кв. километров площади города. По словам Пригожина, полностью зачищен укрепрайон ВСУ в Бахмуте, известный как «Гнездо» — осталось зачистить последнюю многоэтажку.
Таким образом, если тенденция продолжится, а на данном участке фронта не произойдёт форс-мажора, то окончательный захват Бахмута, после чего его можно будет называть Артёмовском, состоится примерно через 1—2 недели.