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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Генсек НАТО: Мы не знаем, чем закончится конфликт на Украине
Бытует мнение, что все всё знают, поэтому и говорят, что не знают. Вот такой нехитрый ребус.
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Находящийся в ловушке собственных недальновидных заявлений коллективный Запад вынужден продолжать существовать в созданном «пузыре» и пользоваться соответствующей ему риторикой. Так, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, беседуя с журналистами CNN, заявил, что «наиболее срочной» задачей альянса является убедиться в том, чтобы Украина «одержала верх» в конфликте с Россией, и что президент Путин «не выиграет в этой войне».

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При этом Столтенберг всё же отдаёт себе отчёт в том, что любые боевые действия по своей природе непредсказуемы, поэтому отметил, что в НАТО «не знают», чем закончится конфликт, но когда он всё же завершится, то чрезвычайно важно сделать так, чтобы история не повторилась.

На сегодняшний день задача НАТО, поясняет генсек альянса, в том, чтобы оказывать Украине поддержку, но при этом не допустить его расширения за пределы подконтрольной Киеву территории. Что же касается членства Украины в НАТО, то, по словам Столтенберга, этот вопрос следует поднимать после окончания конфликта.

«Все союзники согласны с тем, что Украина имеет право выбирать свой собственный путь, и не Москве решать, что Украина будет делать», — поделился своими фантазиями об устройстве международных отношений Столтенберг.

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Стоит помнить и не забывать, что единственной причиной, по которой специальная военная операция до сих пор продолжается — это беспрецедентная военная помощь Украине со стороны НАТО. Киеву только за год передали вооружений и боеприпасов на сумму в несколько десятков миллиардов долларов, не говоря уже о практически полном взятии экономики и государственной машины Украины на баланс коллективного Запада. Так что вопрос кто и с кем воюет не должен даже подниматься ввиду очевидности ответа на него.

#россия #украина #боевые действия #нато
3
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