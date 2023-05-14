Хотя в странах коллективного Запада постоянно заявляют о необходимости скорейшего окончания украинского конфликта, но непонятно откуда взявшаяся (особенно в европейских странах) гордыня не позволяет им делать это на любых (в данном случае — на российских) условиях. Как результат, США и контролируемая ими Европа снабжают Украину немыслимыми по своим масштабам поставками вооружений и фактически взяли это восточноевропейское государство на полное материальное и финансовое содержание. Всё с одной целью: чтобы не допустить победы России.
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Сегодня в рамках совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Киев при полной поддержке Запада готов к переговорам, но эти переговоры не должны означать, что условия окончания конфликта будет диктовать Россия. Иными словами, Шольц в очередной раз заявил, что Украину будут склонять к переговорам только на условиях фактически капитуляции России и вывода её войск с территории, которую Запад продолжает признавать территорией Украины.
Россию же, в свою очередь, интересуют переговоры только на условиях фактически капитуляции Украины, поскольку основными заявленными перед специальной военной операцией целями являются демилитаризация и денацификация, что в сумме и даёт капитуляцию. Вот и возникает конфликт интересов, который продолжает решаться на поле боя. К сожалению, для компромиссов уже слишком поздно — слишком большая цена была заплачена Россией — и на них надо было идти в марте прошлого года, когда РФ ещё готова была ограничиться малым. Впрочем, в отечественной истории случалось и не такое, и на данном этапе это, пожалуй, то, чего опасаются многие наши соотечественники.