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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Западная пресса зачем-то продолжает разгонять «фейк» о сбитом над Украиной гиперзвуковом «Кинжале»
Рассчитано, видимо, на тех, кому голова нужна только чтобы класть в неё еду.
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Последнюю неделю в западных СМИ активно тиражируется откровенный «фейк» о сбитой над Украиной российской гиперзвуковой ракете «Кинжал». Опровергали его уже все, включая даже командование Воздушных сил ВСУ, заявляя, что средств для перехвата гиперзвуковых ракет у страны нет (и быть не может, потому что их не существует). Но западная пресса на то и является инструментом пропаганды, что «вброс» о сбитом «Кинжале» устроило, а упомянуть о его опровержении «забыло».

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Как следствие, разгон «фейка» для внутреннего потребления продолжается: сегодня CNN со ссылкой на высокопоставленных лиц в администрации Белого дома сообщило, что якобы сбитый «Кинжал» пытался уничтожить поставленный Украине американский зенитно-ракетный комплекс Patriot.

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Зачем западная пресса занимается откровенной ложью, рассчитывая на то, что их читатели — это чуть ли не рыбки с памятью в несколько минут, непонятно. Ведь ещё президент США Джо Байден, как бы кто к нему не относился, но сказал одну мудрую и правильную вещь: «Гиперзвуковая ракета — это как обычная ракета, только её нельзя сбить».

#россия #сша #украина #боевые действия #patriot #"кинжал"
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