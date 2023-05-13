Последнюю неделю в западных СМИ активно тиражируется откровенный «фейк» о сбитой над Украиной российской гиперзвуковой ракете «Кинжал». Опровергали его уже все, включая даже командование Воздушных сил ВСУ, заявляя, что средств для перехвата гиперзвуковых ракет у страны нет (и быть не может, потому что их не существует). Но западная пресса на то и является инструментом пропаганды, что «вброс» о сбитом «Кинжале» устроило, а упомянуть о его опровержении «забыло».
реклама
Как следствие, разгон «фейка» для внутреннего потребления продолжается: сегодня CNN со ссылкой на высокопоставленных лиц в администрации Белого дома сообщило, что якобы сбитый «Кинжал» пытался уничтожить поставленный Украине американский зенитно-ракетный комплекс Patriot.
Зачем западная пресса занимается откровенной ложью, рассчитывая на то, что их читатели — это чуть ли не рыбки с памятью в несколько минут, непонятно. Ведь ещё президент США Джо Байден, как бы кто к нему не относился, но сказал одну мудрую и правильную вещь: «Гиперзвуковая ракета — это как обычная ракета, только её нельзя сбить».