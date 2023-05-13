Впрочем, догадывались об этом уже все.

Кому война, а кому мать родна. Примерно так можно охарактеризовать поведение некоторых работающих в оборонной промышленности лиц, позволяющих себе реализовывать мошеннические и коррупционные схемы даже в такие, мягко говоря, непростые времена, когда каждая единица продукции оборонно-промышленного комплекса на счету. О том, что коррупция в «оборонке» — это уже вопиющие случаи, заявил сегодня глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.

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По словам Бастрыкина, когда речь заходит о коррупции в оборонной промышленности при выполнении гособоронзаказа, то «дальше уже просто ехать некуда», недвусмысленно намекая на то, что это неприемлемо в принципе, а в нынешнее время — в особенности. Осудили ли кого-то за коррупцию в «оборонке», посадили далеко и надолго с полной конфискацией имущества или нет, Бастрыкин не уточнил; по крайней мере, в СМИ сведений об этом не имеется.

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Бастрыкин предложил штрафовать коррупционеров по решению суда, но без их ареста, отметив, что руководство предприятий оборонно-промышленного комплекса, соглашаясь на коррупционные схемы, знает, на что идёт, и «колоссальный» штраф станет сигналом тому, что воровать невыгодно. Насколько это идея из мира иллюзий, неясно, но то, что вор должен сидеть в тюрьме, причём обязательно с конфискацией всего награбленного имущества в пользу государства — это и неоспоримый факт, и лучшая наука тем, кто только задумывается об участии в мошеннических схемах в ключевых отраслях, от которых зависит само существование государства.