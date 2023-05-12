Несколько месяцев назад украинские спецслужбы арестовали президента запорожского машиностроительного предприятия «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева по подозрению в работе на Россию. Чем данный кадр может быть полезен России на текущий момент, простому обывателю неизвестно, однако киевские власти считают, что в России Богуслаева ценят настолько высоко, что могут на него обменять аж тысячу украинских военнопленных.
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По крайней мере, именно такую «цену» озвучил советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк в качестве готовности к обмену человека, которого в Киеве считают государственным преступником.
Почему России должно быть интересно такое нелепое предложение, неясно, ведь даже за Медведчука, которому многие эксперты пророчат роль президента Украины после окончания специальной военной операции на российских условиях, был выменян всего на несколько десятков украинских пленных. Да, десятков нацистов из одиозного «Азова», но всё же речь шла не о тысяче.