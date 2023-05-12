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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Киеве предложили обменять экс-руководителя предприятия «Мотор Сич» на 1000 военнопленных
Весьма хитрый план по восполнению потерь, которых якобы нет.
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Несколько месяцев назад украинские спецслужбы арестовали президента запорожского машиностроительного предприятия «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева по подозрению в работе на Россию. Чем данный кадр может быть полезен России на текущий момент, простому обывателю неизвестно, однако киевские власти считают, что в России Богуслаева ценят настолько высоко, что могут на него обменять аж тысячу украинских военнопленных.

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По крайней мере, именно такую «цену» озвучил советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк в качестве готовности к обмену человека, которого в Киеве считают государственным преступником.

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Почему России должно быть интересно такое нелепое предложение, неясно, ведь даже за Медведчука, которому многие эксперты пророчат роль президента Украины после окончания специальной военной операции на российских условиях, был выменян всего на несколько десятков украинских пленных. Да, десятков нацистов из одиозного «Азова», но всё же речь шла не о тысяче.

#россия #украина #боевые действия #психиатрия
1
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PanzerK
19:29
Я уж думал ты чего умного скажешь.
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Chato-b0t
19:28
А остальные 200 тыс. тушек некроинцев эуропейчики тихонько пустили на собачьи консервы.
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gwentler
19:25
Сюда бы Thermalright TA140 EX для сравнения. Достаточно интересный кулер с пайкой основания и радиатора. Новые ревизии идут еще и с новыми теплотрубками (gen3, если верить Aliexpress).
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хахахер
19:23
до вашингтона будут чистить и бербок судить будут тоже.Летом,если дефолт будет в сша,то это не минуемая революция там.Просто бербок,это марионетка сша и она при первом кипеше,туда рванёт из германии
Глава МИД Германии заявила, что поставки оружия России третьими странами будут считаться их участием в конфликте
Николай Олейник
19:23
С телом то понятно) Хуле там апгрейд через 3 года и мать точно менять надо было. Перешёл на АМД, сейчас сделал апгрейд с 2700х на 5700х, прирост 30% По деньгам всего 7000 р. Не плохо, да?
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Skolzyashiy
19:21
Так стоп. Ты призывал? Расклеивал везде плакаты, был в передачах на телевизоре, закупал рекламу у блогеров миллиоников? Или просто пёрнул себе под нос?
В России наблюдается рост цен на компьютерные комплектующие
Николай Олейник
19:19
Посмотрим твои ощущения, когда следуещее поколение райзен серии 8700 будет быстрее твоего камня, и апгрейд обойдется в 10к
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Николай Олейник
19:16
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хахахер
19:04
ни одной победы у украины.Вон они уже обещают контрнаступ к зиме.Да понятно,что им надо ждать,а вдруг сша правда летом рухнет и им все долги спишутся тогда,но они про суды забыли и что там всё до ваши...
В Киеве предложили обменять экс-руководителя предприятия «Мотор Сич» на 1000 военнопленных
Юрик Воротынцев
19:02
Пора хохляндию полностью ликвидировать. А то мы слишком гуманны. Эта гуманность до добра не доведет. Красные линии давно пройдены. За что наши ребята гибнут? Это уже не сво а полная война.
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