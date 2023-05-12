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Редакция
События в мире Михаил Андреев
На Украине заявили, что хотят завершить конфликт до зимы
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То, что сейчас происходит между Россией и Украиной, на чисто межгосударственном, социальном и экономическом уровнях не выгодно ни России, ни, тем более, Украине, которая является полем боя и несёт циклопические потери. Выгодоприобретатель от данного конфликта — Соединённые Штаты, которые своими действиями не только сковывают Россию, но и ослабляют её, о чём, кстати, с самого начала российской военной операции не стеснялись признаваться под камеры. Очевидно, что чем быстрее закончатся боевые действия, тем лучше, и вот, в Киеве потихоньку начали выстраивать планы по завершению военного конфликта.

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По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, «полностью завершить войну» Киев рассчитывает к зиме этого года. Естественно, Данилов при этом подразумевает, что к зиме боевые действия завершатся тем, что киевское руководство считает для себя «победой» — возвращение страны в границы 1991 года.

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При этом Данилов косвенно опроверг информацию о том, что контрнаступление ВСУ уже началось, заявив, что сейчас только рассматриваются сценарии его проведения.

#россия #украина #боевые действия
2
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Johan_888
16:29
До ядерной зимы?
На Украине заявили, что хотят завершить конфликт до зимы
vitosol
16:29
Интересно девки пляшут; на хозяйна зубки скалит...
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Chаto-B00t
16:29
Они что, согласны ускакать всем свiдомым кагалом за речку Збруч? Ой вэй, шо же это творится на Некроинушке.
На Украине заявили, что хотят завершить конфликт до зимы
ZeroWaste
16:27
Если не с её счёта списывают, конечно
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Андрей Рукавишников
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