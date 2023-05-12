То, что сейчас происходит между Россией и Украиной, на чисто межгосударственном, социальном и экономическом уровнях не выгодно ни России, ни, тем более, Украине, которая является полем боя и несёт циклопические потери. Выгодоприобретатель от данного конфликта — Соединённые Штаты, которые своими действиями не только сковывают Россию, но и ослабляют её, о чём, кстати, с самого начала российской военной операции не стеснялись признаваться под камеры. Очевидно, что чем быстрее закончатся боевые действия, тем лучше, и вот, в Киеве потихоньку начали выстраивать планы по завершению военного конфликта.
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По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, «полностью завершить войну» Киев рассчитывает к зиме этого года. Естественно, Данилов при этом подразумевает, что к зиме боевые действия завершатся тем, что киевское руководство считает для себя «победой» — возвращение страны в границы 1991 года.
При этом Данилов косвенно опроверг информацию о том, что контрнаступление ВСУ уже началось, заявив, что сейчас только рассматриваются сценарии его проведения.