В Кремле заявление украинского президента уже прокомментировали.

Как нам всем хорошо известно, на Украине и в подначивающем и спонсирующем её Западе все эти 15 месяцев живут фантазиями и надеждой: на сокрушительный удар по экономике в результате санкционного давления, что вынудит Россию сменить свою политику, на народные волнения, на смерть высшего руководства страны от миллиона неизвестных науке болезней, на заканчивающиеся снаряды. В общем, фантазии, фантазии и ещё раз фантазии. Не сбылась ни одна из них, однако практика озвучивания своих надежд никуда не делась: так, президент Украины Владимир Зеленский в очередном интервью западным СМИ — на этот раз CNN — заявил, что «поверьте, они [в Кремле] кончат плохо».

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По мнению Зеленского, представители Кремля «своей смертью точно не закончат». Как воспринимать данное заявление пока ещё действующего руководителя находящегося в вооружённом конфликте с Россией государства, вопрос, конечно, хороший. То может быть как очередная игра на публику, вызванная тотальной непрофпригодностью Зеленского на своём посту, так и прямая угроза покушений на жизни представителей российской власти. В любом случае, легкомысленно относиться к таким заявлениям, учитывая, что у украинских спецслужб имеется серьёзная агентура внутри России, не стоит.

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Заявление Зеленского уже прокомментировал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. В характерной для себя форме Медведев заявил, что украинский президент употребляет кое-какие осудительные вещества, а также имеет шанс уйти в мир иной «от своих рук» подобно известному австрийцу периода 1930-х — 1940-х годов, одиозную идеологию которого с большим удовольствием переняла украинская власть.