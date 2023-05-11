Суббренд китайского автопроизводителя Chery под названием Jaecco ещё в прошлом месяце в Шанхае показал кроссовер Jaecco 7, почти сразу после этого состоялась публикация рекламного видеоролика. А сейчас в Сети появились первые официальные изображения нового SUV, параллельно с этим автопроизводитель раскрыл некоторые подробности об автомобиле.
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Сам автомобиль будет продаваться в странах Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. В какой-то момент он должен появиться и в России, автопроизводитель планирует здесь позиционировать новинку как более дорогого собрата ещё одного бренда Chery — Omoda. В самом китае Jaecco 7 будет продаваться под названием TJ-1.
Внешний вид Jaecco 7 действительно кажется незаурядным. Тут и большая радиаторная решётка спереди с вертикальными направляющими, и три ряда светодиодной оптики, а ещё выдвижные ручки дверей и объединённые в одну большую секцию. Кто-то может предположить, что автомобиль чем-то похож на Range Rover, и будет прав. Дополняет экстерьер огромные литые диски.
Длина Jaecco 7 составляет 4,45-4,5 метра, колёсная база (по предварительным данным) составит 2672 мм. Внутри Jaecco 7 почти во всём копирует TJ-1, различия заключаются исключительно в цветах отделки. У обоих кроссоверов комплектацией предусмотрен крупный дисплей на центральной консоли с мультимедиасистемой и высоким центральным тоннелем.
Ещё из комплектации Jaecco 7 достойны упоминания следующие вещи:
- панорамный люк в крыше;
- камеры кругового обзора;
- комплекс систем безопасности ADAS, куда входят системы автоторможения, адаптивный «круиз», системы удержания в полосе и многое другое.
Журналистам удалось выяснить что Jaecco 7 будет оснащаться бензиновой турбированной «четвёркой» 1.6 TGDI мощностью 197 л.с. (290 Нм) и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. В России продажами Jaecco 7 займётся местный офис бренда Omoda.