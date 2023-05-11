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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Минобороны РФ опровергли информацию о сбитом над Украиной гиперзвуковом «Кинжале»
То, что это чушь сивой кобылы, было понятно сразу же. Странно, что требуются опровержения.
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Последние несколько дней в западных СМИ муссируется тема якобы сбитой зенитным ракетным комплексом Patriot над Украиной российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал». Учитывая, что ударов «Кинжалами» не было примерно с марта, данные вбросы изначально вызывали большое недоверие, не говоря уже о том, что у ЗРК Patriot в принципе отсутствует возможность сбивать цели, летящие на гиперзвуковой скорости.

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Раскручивать эту сказку начали и в Киеве, где на фоне отсутствия реальных успехов в боевых действиях сделали вид, что якобы нашли обломки «Кинжала». Военные эксперты эти фотографии сразу опровергли, заявив, что «Кинжал» и в несколько раз больше по размерам, и что перехват данной ракеты на сегодняшний день невозможен вообще. Теперь же очередь дошла до Минобороны России.

Как сообщает РИА Новости, высокопоставленный источник в российским оборонном ведомстве прокомментировал изданию сложившуюся вокруг данной темы ситуацию. Если коротко, то собеседник агентства просто повторил то, что и так все хорошо знают: скорость «Кинжала» многократно превышает скорость зенитных ракет ЗРК Patriot, поэтому сбить гиперзвуковую ракету он не мог. Дополнительно, по словам источника, «Кинжал» на своём финальном участке полёта меняет траекторию и обрушивается на цель практически вертикально, что также исключает вероятность его нейтрализации системами ПВО/ПРО.

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В целом мы имеем дело с попыткой выдать желаемое за действительное. И это страшно, поскольку противник таким образом притупляет своё чувство опасности, а в таком состоянии можно позволить себе много глупостей, включая и фатальные для всего человечества.

#россия #украина #боевые действия #гиперзвуковое оружие #"кинжал"
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