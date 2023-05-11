Президент Украины начал выражаться, словно разработчик современных видеоигр. Возможно, он и считает, что находится в видеоигре.

В то время как в сочувствующих Украине западных странах из каждого утюга трещат про готовящееся контрнаступление, которое вернёт страну в границы 1991 года (не уточняется, правда, какого месяца), западная же пресса всё чаще рисует для Киева мрачные сценарии, а эксперты открыто заявляют, что если успех в наступлении и будет, то весьма ограниченный и не имеющий никакого стратегического значения. В украинском руководстве и вовсе призывают умерить ожидания от наступления и морально готовятся к тому, что оно может обернуться провалом. И вот, очередь прокомментировать «контрнаступ» дошла и до президента Украины Владимира Зеленского.

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По словам Зеленского, с контрнаступлением нужно «немного» повременить, поскольку сейчас для операции такого масштаба у ВСУ недостаточно вооружений, а идти в атаку сейчас будет чревато большими потерями. Являются ли заявления Зеленского следствием продолжающегося на протяжении нескольких дней уничтожением российской армией мест скопления подготовленной к контрнаступлению техники ВСУ, а также мест дислокации резервов, досконально на данном этапе сказать нельзя.

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Что в представлении Зеленского есть «немного», неясно, но одно совершенно точно: весеннее контрнаступление имеет все шансы стать летним, а то и осенним. В конце концов, известные контрнаступления ВСУ в прошлом году тоже должны были «вот-вот» состояться ещё прошлой весной, но в итоге стартовали в конце августа—начале сентября. Итогом этих наступлений стал отход российских войск с позиций в Харьковской области, а также в Херсонской области по правый берег Днепра, включая непосредственно город Херсон. Никакого стратегического смысла в этих «контрнаступах» не было, но под шумок киевским властям удалось выбить себе ещё больше поддержки, а также зарядить общество на победный фон, даже если в реальности российские войска просто ушли с позиций, понеся при этом либо минимальные потери, либо вообще никаких.