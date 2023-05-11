Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский заявил, что для контрнаступления нужно дополнительное время
Президент Украины начал выражаться, словно разработчик современных видеоигр. Возможно, он и считает, что находится в видеоигре.
рекомендации
MSI 4070Ti подешевела на порядок
-10% на RTX 4080 Gigabyte
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-15000р на Ryzen 3950X - пора брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
-45000р на iPhone 14 Pro - смотри цену

В то время как в сочувствующих Украине западных странах из каждого утюга трещат про готовящееся контрнаступление, которое вернёт страну в границы 1991 года (не уточняется, правда, какого месяца), западная же пресса всё чаще рисует для Киева мрачные сценарии, а эксперты открыто заявляют, что если успех в наступлении и будет, то весьма ограниченный и не имеющий никакого стратегического значения. В украинском руководстве и вовсе призывают умерить ожидания от наступления и морально готовятся к тому, что оно может обернуться провалом. И вот, очередь прокомментировать «контрнаступ» дошла и до президента Украины Владимира Зеленского.

реклама

По словам Зеленского, с контрнаступлением нужно «немного» повременить, поскольку сейчас для операции такого масштаба у ВСУ недостаточно вооружений, а идти в атаку сейчас будет чревато большими потерями. Являются ли заявления Зеленского следствием продолжающегося на протяжении нескольких дней уничтожением российской армией мест скопления подготовленной к контрнаступлению техники ВСУ, а также мест дислокации резервов, досконально на данном этапе сказать нельзя.

рекомендации
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
RX 7900XT подешевела на порядок
3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Регарде
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Что в представлении Зеленского есть «немного», неясно, но одно совершенно точно: весеннее контрнаступление имеет все шансы стать летним, а то и осенним. В конце концов, известные контрнаступления ВСУ в прошлом году тоже должны были «вот-вот» состояться ещё прошлой весной, но в итоге стартовали в конце августа—начале сентября. Итогом этих наступлений стал отход российских войск с позиций в Харьковской области, а также в Херсонской области по правый берег Днепра, включая непосредственно город Херсон. Никакого стратегического смысла в этих «контрнаступах» не было, но под шумок киевским властям удалось выбить себе ещё больше поддержки, а также зарядить общество на победный фон, даже если в реальности российские войска просто ушли с позиций, понеся при этом либо минимальные потери, либо вообще никаких.

#россия #украина #боевые действия
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

В Кремле прокомментировали поставку Британией Украине ракет большой дальности Storm Shadow
В Минфине заявили, что в России должна будет состояться большая приватизация
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Плюсы и минусы процессора Ryzen 5 5600X после полугода использования в игровом компьютере
77
Бескомпромиссная геймерская сборка за 60 000р для любых игр в разрешении 1080р
12
Почему Артёмовск-Бахмут самая горячая точка в конфликте Украины с Россией
41
Главные игры мая 2023 года
14
Как Фил Спенсер обманывает поклонников консоли Xbox
15
Операционная система macOS: скрытые функции, советы и рекомендации
11
Во что поиграть в мае 2023 года
9
Вентиляторы XPG Hurricane 120 ARGB PWM: за стилем прячется душа
4
Чудеса оптимизации на примере некоторых консолей
17
Российский искусственный интеллект: его место в мире, перспективы и вектор развития
2

Сейчас обсуждают

swr5
17:38
Это никак не может быть кинжалом, обводы корпуса не совпадают, а вот на бомбу похожа.
Мэр Киева у обычной бомбы снял видео, в котором сказал, что ПВО Украины сумела сбить Кинжал
DonCarleone
17:33
сколько?
AMD напоминает, что ее GPU последнего поколения превосходит GPU NVIDIA предыдущего поколения
Шишенбекстор
17:31
дегенаративный искуственнй интелекб
Google доработал свой искусственный интеллект и теперь внедрит его во все свои продукты
Сергей Казанков
17:30
Насчёт "напрочь лишена трассировки лучей"... На вот, просвещайся - https://overclockers.ru/blog/wildcat/amp/84392/trassirovka-luchej-na-xbox-series-s
Xbox Series S медленно превращается в тыкву – игровая приставка испытывает острую нехватку памяти
wild cat
17:29
Проблема не в том сколько дорогущих ракет сбивает ПВО незалежной. Проблема в том, сколько дешовых БПЛА достигают своих целей на территории России.
AMD напоминает, что ее GPU последнего поколения превосходит GPU NVIDIA предыдущего поколения
Эллина Барсукова
17:27
Решили выходить, значит надо выйти,- для сохранения жизни бойцов и минимизации бессмысленных потерь. Раз Министерство обороны наше ничего не делает для победы страны
В Китае представлены смартфоны Realme 11 с камерами до 200 Мп
A_K_
17:26
Я не знаю в точности, как выглядит головная часть кинжала, но я знаю, что в нем боевая часть имеет мощность около 500 кг. Как в эту болванку засунуть 500 кг взрывчатки? Это точно не БетАБ-500ШП и не к...
Мэр Киева у обычной бомбы снял видео, в котором сказал, что ПВО Украины сумела сбить Кинжал
Zystax
17:24
У AMD и так плохи дела как никогда, а вы еще минусуете хвалебные статьи их продуктов. Нет бы 5 поставить, репостнуть в соцсети, глядишь 30-50 чел купят 5600х после такой статьи. И AMD нужна всем, Inte...
Плюсы и минусы процессора Ryzen 5 5600X после полугода использования в игровом компьютере
DonCarleone
17:24
да он палку от автомата отличить не может....не позорился бы хоть, лучше бы молчал, всю жизнь по башке получал...
Мэр Киева у обычной бомбы снял видео, в котором сказал, что ПВО Украины сумела сбить Кинжал
pOdOnOg
17:22
Какой город при этом остался без электроэнергии?...
Colorful RTX 4090 iGame LAB смогли разогнать до 3,8 ГГц
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем