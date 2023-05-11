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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Кремле прокомментировали поставку Британией Украине ракет большой дальности Storm Shadow
Запад уже не боится эскалации.
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Сегодня стало известно, что британская сторона всё-таки передала своим украинским протеже ракеты большой дальности Storm Shadow, способные преодолевать расстояние свыше 500 километров от места запуска. Естественно, российские СМИ поинтересовались у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, как к этому известию относятся в Кремле.

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По словам Пескова, отношение Кремля к таким поставкам «весьма негативное». Российской армии, добавил Песков, придётся «адекватно» на это отвечать.

Предположительно, ракеты Storm Shadow будут запускаться с модернизированных под это дело самолётов Су-24, и применяться для нанесения ударов по находящимся далеко за линией фронта командным пунктам, местам размещения резервов, арсеналам, аэродромам и другим чувствительным целям. Это в теории. На практике же Storm Shadow является ракетой класса «воздух-земля», в то время как ущерб, нанесённый украинским ВВС, уже давно является критическим и невосполнимым.

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Одно можно отметить с абсолютной уверенностью: коллективный Запад полностью утратил страх перед эскалацией конфликта, и вызвано это, очевидно, отсутствием мощного ответа России на все предыдущие эскалационные шаги.

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