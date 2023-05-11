Несколько месяцев назад британское правительство объявило о том, что предоставит Украине не то «эскадрон», не то «роту» танков Challenger 2. Сколько всего танков было передано, уже возникла настоящая путаница, но одно совершенно точно: все те танки, что Лондон обещал Киеву, уже находятся на Украине. Сегодня это подтвердили в британском министерстве обороны.
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По словам британского министра обороны Бена Уоллеса, Лондон не только передал Киеву танки, но и обучил экипажи, которые затем завершали своё обучение непосредственно на Украине. Вместе с танками Британия передала и запчасти, и расходники, и боеприпасы.
Многие эксперты по-прежнему считают, что чудовище Франкеншейна, которое коллективный Запад городит из вооружённых сил Украины, снабжая их вразнобой различными вооружениями натовского образца, станут для Киева настоящим логистическим кошмаром, ведь каждый западный танк использует разные боеприпасы, требует разных навыков от экипажей, не говоря уже об обслуживании. Кто был прав, а кто играл ва-банк, узнаем, скорее всего, до конца этого года, когда контрнаступление ВСУ всё же состоится.
По разным подсчётам, западные спонсоры Украины смогли собрать со всей Европы для контрнаступления от 200 до 300 танков, включая различные варианты советских танков (с том числе выпускавшихся по лицензии в странах ОВД), а также немецких, французских и английских танков разных модификаций.