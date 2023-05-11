Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В руководстве Украины заявляют, что страну пытаются усадить за стол переговоров на условиях России
Ну, правильно. А на чьих ещё условиях-то?
рекомендации
MSI 4070Ti подешевела на порядок
-10% на RTX 4080 Gigabyte
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-15000р на Ryzen 3950X - пора брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
-45000р на iPhone 14 Pro - смотри цену

Несмотря на многочисленные бравады, к которым склонны нынешние украинские власти, в коллективно-западном мире уверенность в успехе Украины в текущем конфликте растворяется уже практически ежедневно. Многие западные политики призывают не недооценивать вооружённые силы России, западные эксперты отмечают многочисленные подготовительные мероприятия, которые провела РФ, ну а в статьях в западных СМИ появляется всё больше мрачных прогнозов для Киева. Всё это явно ничем хорошим для Украины не пахнет, и своим мнением по поводу происходящего поделился глава Службы национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

реклама

По словам Данилова, сейчас некие силы стараются сделать всё возможное, чтобы как можно скорее усадить Украину за стол переговоров. Под это дело, отмечает Данилов, «развёрнута целая кампания», к которой присоединяются всё больше третьих стран, озвучивающих свои предложения. Все эти предложения, естественно, на Украине считают неприемлемо «пророссийскими», поэтому идти на такие переговоры в Киеве не собираются.

Глава СНБО Украины считает, что страна пойдёт на переговоры только на своих условиях, и сдавать свои национальные интересы не станет.

рекомендации
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
RX 7900XT подешевела на порядок
3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Регарде
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Многие эксперты считают, что реальная готовность Украины к переговорам будет ясна по итогам контрнаступления, которое в руководстве страны призывают отложить ввиду недостаточности собранных для него сил. В целом же, конечно, как оно всегда было в истории и будет в дальнейшем, условия переговоров устанавливает победитель в конфликте. Готова ли Россия к жёсткой переговорной позиции — вот здесь, к сожалению, у многих людей есть справедливые сомнения и опасения. На компромиссы Россия и российское общество были готовы в марте прошлого года, когда переговорный процесс был цинично сорван западными кукловодами Киева. Поскольку поезд уже ушёл, и цена, которую стране пришлось заплатить за этот вооружённый конфликт, слишком высока, говорить хоть о каких-то компромиссах со стороны России уже недопустимо.

#россия #украина #боевые действия
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Пригожин: Обещания, данные Минобороны, не исполнены, а контрнаступление ВСУ уже идёт полным ходом
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Плюсы и минусы процессора Ryzen 5 5600X после полугода использования в игровом компьютере
70
Бескомпромиссная геймерская сборка за 60 000р для любых игр в разрешении 1080р
12
Почему Артёмовск-Бахмут самая горячая точка в конфликте Украины с Россией
40
Популярно о чёрных дырах: что это такое, интересные факты, самая большая чёрная дыра
19
Главные игры мая 2023 года
12
Как Фил Спенсер обманывает поклонников консоли Xbox
13
Операционная система macOS: скрытые функции, советы и рекомендации
11
Во что поиграть в мае 2023 года
9
Вентиляторы XPG Hurricane 120 ARGB PWM: за стилем прячется душа
4
Чудеса оптимизации на примере некоторых консолей
13

Сейчас обсуждают

SVG4K
15:18
Да насрать, иди к Навальному на соседнюю койку
Поляки будут называть российский Калининград как Królewiec
SVG4K
15:16
С дуба рухнул фашистов под крыло брать ?
Поляки будут называть российский Калининград как Królewiec
Waramagedon
15:16
Отключена монетизация, но не реклама.
YouTube тестирует блокировку блокировщиков рекламы, не давая пользователям запустить нужное видео
mo3ulla
15:15
по*** .. в рф на ютубе рекламы нет от слова совсем. что без блокировщиков ... что с блокировщиками
YouTube тестирует блокировку блокировщиков рекламы, не давая пользователям запустить нужное видео
Алексей Вобленко
15:11
Опять же киберпанк. Без длсс качество у меня 35-38 фпс. С длсс 50-50, что уже збс как играбельно. Чел, ты несёшь хуйню. Самую настоящую. Придумаешь хрень и чет пытаешься доказывать. Попробуй вместо...
Исправляем ошибки маркетологов AMD – действительно ли видеокарты NVIDIA дороже и медленнее
Евгений Лунёв
15:08
С 3070ti 50% загрузка проца, при 99% видеокарты.
Плюсы и минусы процессора Ryzen 5 5600X после полугода использования в игровом компьютере
Abril Maya
15:08
Вот черти. Никогда не покупаю то что в рекламе. Если что нужно. сам ищу в поиске.
YouTube тестирует блокировку блокировщиков рекламы, не давая пользователям запустить нужное видео
Witty Cat
15:07
Ну что ж, значит появятся блокировщики блокировщиков блокировок =)))) Сила действия = силе противодействия...
YouTube тестирует блокировку блокировщиков рекламы, не давая пользователям запустить нужное видео
Alagar81
15:05
До сих пор 5950х меня (под водой) устраивает, сначала он работал в паре с 3090, сейчас с 6900хт (под водой). Думаю ещё долго эта связка будет устраивать. АМ4 удачная платформа, особенно с последними п...
Плюсы и минусы процессора Ryzen 5 5600X после полугода использования в игровом компьютере
32Влад32
15:04
Чтобы потопить британские острова - много ядерного оружия не надо.
Великобритания передала Украине ракеты с дальностью до 300 километров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем