Ну, правильно. А на чьих ещё условиях-то?

Несмотря на многочисленные бравады, к которым склонны нынешние украинские власти, в коллективно-западном мире уверенность в успехе Украины в текущем конфликте растворяется уже практически ежедневно. Многие западные политики призывают не недооценивать вооружённые силы России, западные эксперты отмечают многочисленные подготовительные мероприятия, которые провела РФ, ну а в статьях в западных СМИ появляется всё больше мрачных прогнозов для Киева. Всё это явно ничем хорошим для Украины не пахнет, и своим мнением по поводу происходящего поделился глава Службы национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

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По словам Данилова, сейчас некие силы стараются сделать всё возможное, чтобы как можно скорее усадить Украину за стол переговоров. Под это дело, отмечает Данилов, «развёрнута целая кампания», к которой присоединяются всё больше третьих стран, озвучивающих свои предложения. Все эти предложения, естественно, на Украине считают неприемлемо «пророссийскими», поэтому идти на такие переговоры в Киеве не собираются.

Глава СНБО Украины считает, что страна пойдёт на переговоры только на своих условиях, и сдавать свои национальные интересы не станет.

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Многие эксперты считают, что реальная готовность Украины к переговорам будет ясна по итогам контрнаступления, которое в руководстве страны призывают отложить ввиду недостаточности собранных для него сил. В целом же, конечно, как оно всегда было в истории и будет в дальнейшем, условия переговоров устанавливает победитель в конфликте. Готова ли Россия к жёсткой переговорной позиции — вот здесь, к сожалению, у многих людей есть справедливые сомнения и опасения. На компромиссы Россия и российское общество были готовы в марте прошлого года, когда переговорный процесс был цинично сорван западными кукловодами Киева. Поскольку поезд уже ушёл, и цена, которую стране пришлось заплатить за этот вооружённый конфликт, слишком высока, говорить хоть о каких-то компромиссах со стороны России уже недопустимо.