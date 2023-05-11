Правда, Зеленский не в курсе, ну а контрнаступление да, идёт.

Ставший для многих ультрапатриотических граждан России чуть ли не голосом спецоперации, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин активно пользуется новой ролью и продолжает в свойственной себе манере рассказывать о положении дел на бахмутском направлении. В сегодняшнем комментарии для прессы Пригожин отметил, что несмотря данные несколько дней назад Минобороны обещания (прим. ред.: предоставить ЧВК «Вагнер» все необходимые вооружения и боеприпасы) так и не исполнены.

реклама

При всём этом бойцы «Вагнера», отмечает Пригожин, продолжают продвигаться в Бахмуте несмотря на тяжелейший снарядный голод. Как это происходит, Пригожин пообещал рассказать после того, как город будет взят.

Что касается заявлений президента Украины Владимира Зеленского о том, что с контрнаступлением необходимо повременить, поскольку у ВСУ недостаточно ресурсов и технических возможностей его проводить, то на этот счёт Пригожин заявил, что Зеленский «лукавит», и на самом деле все резервы украинской армии подготовлены, а наступление уже идёт полным ходом.

рекомендации 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде RX 7900XT подешевела на порядок 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Регарде Много <b>4070</b> в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

На самом деле, в заявлениях Пригожина начинает прослеживаться всё меньше и меньше логики. Если обещания Минобороны не исполнены, почему ЧВК «Вагнер» не выполняет свой «ультиматум» и не покидает позиции, передав их чеченским спецподразделениям «Ахмат», о чём недавно уже была достигнута договорённость с главой Чечни Рамзаном Кадыровым? В украинском командовании, к слову, считают, что «конфликт» Пригожина с Минобороны — хорошо срежиссированная акция, призванная усыпить бдительность ВСУ и загнать их в бахмутскую ловушку. Кто был прав, а кто бессовестно играл на чувствах людей, узнаем, когда рассеется «туман войны»; а он может не рассеяться никогда.