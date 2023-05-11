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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Пригожин: Обещания, данные Минобороны, не исполнены, а контрнаступление ВСУ уже идёт полным ходом
Правда, Зеленский не в курсе, ну а контрнаступление да, идёт.
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Ставший для многих ультрапатриотических граждан России чуть ли не голосом спецоперации, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин активно пользуется новой ролью и продолжает в свойственной себе манере рассказывать о положении дел на бахмутском направлении. В сегодняшнем комментарии для прессы Пригожин отметил, что несмотря данные несколько дней назад Минобороны обещания (прим. ред.: предоставить ЧВК «Вагнер» все необходимые вооружения и боеприпасы) так и не исполнены.

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При всём этом бойцы «Вагнера», отмечает Пригожин, продолжают продвигаться в Бахмуте несмотря на тяжелейший снарядный голод. Как это происходит, Пригожин пообещал рассказать после того, как город будет взят.

Что касается заявлений президента Украины Владимира Зеленского о том, что с контрнаступлением необходимо повременить, поскольку у ВСУ недостаточно ресурсов и технических возможностей его проводить, то на этот счёт Пригожин заявил, что Зеленский «лукавит», и на самом деле все резервы украинской армии подготовлены, а наступление уже идёт полным ходом.

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На самом деле, в заявлениях Пригожина начинает прослеживаться всё меньше и меньше логики. Если обещания Минобороны не исполнены, почему ЧВК «Вагнер» не выполняет свой «ультиматум» и не покидает позиции, передав их чеченским спецподразделениям «Ахмат», о чём недавно уже была достигнута договорённость с главой Чечни Рамзаном Кадыровым? В украинском командовании, к слову, считают, что «конфликт» Пригожина с Минобороны — хорошо срежиссированная акция, призванная усыпить бдительность ВСУ и загнать их в бахмутскую ловушку. Кто был прав, а кто бессовестно играл на чувствах людей, узнаем, когда рассеется «туман войны»; а он может не рассеяться никогда.

#россия #украина #боевые действия #чвк "вагнер"
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