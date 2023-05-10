А вы России нужны вообще или угрозу, быть может, представляете?

Отрыв от реальности, который нынче наблюдается в европейских столицах, вызывает уже даже не улыбку, а чувство глубочайшей озабоченности: представители власти европейских государств произносят свои речи с таким серьёзным видом, что, по всей видимости, и сами уверовали в свои собственные сказки. Так, например, Польша, вернее, польское руководство, уверена в том, что Россия не остановится на Украине, и следующим этапом обязательно нападёт именно на Польшу. Зачем России это надо и как вообще Варшава представляет себе нападение России на государство-члена НАТО, сейчас не важно; важно, что под данные россказни в Польше формируют огромные и хорошо вооружённые сухопутные силы.

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Как заявил в беседе с одной из польских радиостанций министр обороны Польши Мариуш Блащак, в течение двух лет в Польше будет создана «самая сильная сухопутная армия в Европе». Цель этой армии — удержать Россию от нападения. Нет, серьёзно, Блащак так и заявил: «Наша цель — создать такую армию, чтобы Россия не решилась напасть на нашу страну».

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Польша планирует увеличить численность своей армии до трёхсот тысяч человек, а в прошлом году в стране начались мобилизационные мероприятия.