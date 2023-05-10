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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Немецкий военный концерн Rheinmetall вознамерился производить оружие на Украине
Как это себе представляют в руководстве Rheinmetall, понять не то, что трудно — невозможно.
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Стремясь понравиться Соединённым Штатам и изобразить из себя «в доску своих», в Берлине, невзирая на чудовищные потери, присоединяются ко всем продавливаемым из Вашингтона антироссийским решениям. Германия сейчас является одним из основных европейских поставщиков вооружений Украине, предоставляя не только стрелковое вооружение и противотанковые комплексы, но и даже БМП и основные боевые танки. Более того, в перспективе немцы рассчитывают организовать непосредственно на территории Украины производство целого спектра необходимых Киеву для «защиты себя» вооружений. Об этом заявил руководитель немецкого военного концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

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Стоит напомнить, что в начале весны из стен Rheinmetall звучали заявления о готовности к строительству на Украине целого танкового завода, который сможет обеспечить мощность производства в 400 танков ежегодно при годовой потребности Украины в 600—800 танков.

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О каких промежутках времени идёт речь, непонятно, равно как непонятна и сама идея возведения на Украине оборонного завода в период интенсивных боевых действий при полном отсутствии безопасных точек на карте. Вложиться в строительство завода, который потом хорошенько «откалибруют» или дадут «Кинжалом» под дых, выглядит больше как отмывание денег, нежели как реальный план.

#украина #политика #германия #психиатрия
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Chаto-B00t
15:16
Нутька, а вы там у себя в ципсятнике спите на голых досках или хоть соломку вам стелят?
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Listoman
15:15
На слайдике нет ни одной игры, где бы результаты совпадали с реальностью. Вот амуде лихо своих хомячков разводит, ну хоть кол-во памяти указали верно)
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