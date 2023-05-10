Из числа тех полутора батарей, что имеются в самих США.

Хотя Израиль чётко дал понять, что не собирается передавать Киеву свои вооружения, включая такие широко «распиаренные», как систему ПВО «Железный купол», за Иерусалим это с удовольствием сделает Вашингтон, которому первый пару лет назад имел неосторожность продать две таких батареи. По крайней мере, со словами о возможности передачи «Куполов» выступил командующий космической и противоракетной обороной сухопутных войск США генерал-лейтенант Дэниел Карблер.

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По словам Карблера, США могут передать Украине одну батарею ПВО «Железный купол» из двух имеющихся в своём распоряжении. Сначала, впрочем, как отметил Карблер, соответствующий запрос должен поступить непосредственно из Киева.

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Стоит отметить, что Израиль всячески противится поставкам «Железных куполов» на Украину. Причин на то как минимум две: нежелание портить отношения с Россией и страх за то, что при реальном боевом применении «Железный купол» окажется не таким уж железным и совсем не куполом. В конце концов, сбивать кустарные ракеты и дроны, запускаемые из Палестины — это не то же самое, что противостоять реальному оппоненту.