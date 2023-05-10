Хотя Израиль чётко дал понять, что не собирается передавать Киеву свои вооружения, включая такие широко «распиаренные», как систему ПВО «Железный купол», за Иерусалим это с удовольствием сделает Вашингтон, которому первый пару лет назад имел неосторожность продать две таких батареи. По крайней мере, со словами о возможности передачи «Куполов» выступил командующий космической и противоракетной обороной сухопутных войск США генерал-лейтенант Дэниел Карблер.
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По словам Карблера, США могут передать Украине одну батарею ПВО «Железный купол» из двух имеющихся в своём распоряжении. Сначала, впрочем, как отметил Карблер, соответствующий запрос должен поступить непосредственно из Киева.
Стоит отметить, что Израиль всячески противится поставкам «Железных куполов» на Украину. Причин на то как минимум две: нежелание портить отношения с Россией и страх за то, что при реальном боевом применении «Железный купол» окажется не таким уж железным и совсем не куполом. В конце концов, сбивать кустарные ракеты и дроны, запускаемые из Палестины — это не то же самое, что противостоять реальному оппоненту.