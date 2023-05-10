Когда кажется, что дно давно пробито, с Туманного Альбиона обязательно стучат.

ЧВК «Вагнер», которая получила без преувеличения всемирную известность в ходе специальной военной операции на Украине, проводя штурмовые действия в считающемся в западной пропаганде неприступным и невозможным к покорению городе Бахмут/Артёмовск, имеет все шансы стать частной военной компанией с колоссальным влиянием в странах глобального Юга. Многие эксперты, к слову, считают, что всё, что сейчас происходит на бахмутском направлении — это, собственно, проект по «раскручиванию» данной организации. Как бы то ни было, ведущие страны коллективного Запада, одной из которых (двух) является Великобритания, так просто отдавать своё влияние в данной отрасли не торопятся, поэтому регулярно заявляют о возможности признания ЧВК «Вагнер» террористической организацией.

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Сегодня из Туманного Альбиона вновь поступила соответствующая информация: издание The Times, ссылаясь на источник в британском кабинете министров, утверждает, что Лондон приравняет «вагнеровцев» к террористам уже в ближайшие несколько недель. Примечательно, что информация появилась спустя несколько часов после того, как парламент Франции принял похожую резолюцию, призывающую как саму Францию, так и Евросоюз признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией.

По замыслу, это не только подорвёт растущее уже даже не в арифметической, а в геометрической прогрессии влияние ЧВК «Вагнер», но и каким-то образом «надавит» на Россию. Необходимо отметить, что признание чего-то или кого-то террористом одним отдельно взятым государством мало что значит — просто в этом государстве будет запрещена символика «террориста», а британцам, которые по какой-то причине изъявят желание сотрудничать с ЧВК «Вагнер», будет грозить тяжелейшее наказание как пособникам терроризма.

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В целом же действия британских властей иначе как символизмом и, с позволения сказать, «понтами», назвать сложно: те государства, которым могут потребоваться услуги «Оркестра», признавать его террористической организацией не станут.