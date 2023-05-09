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Редакция
События в мире Михаил Андреев
На Украине назвали «аморальным шагом» присутствие глав стран СНГ в Москве на 9 мая
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У представителей украинской власти, непривыкших к мировой известности, на фоне всего происходящего случилась «звёздная болезнь» вкупе с мегаломанией: там уверовали в то, что мир вертится вокруг Украины, и что на любой чих из Киева в мировых столицах должны кричать «Будьте здоровы!». Реальность, естественно, прямо противоположна тем фантазиям, в которых нравится существовать киевскому политическому руководству. В частности, вчера целый ряд глав стран СНГ — Беларуси, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана — прибыли в Москву, чтобы в День Победы присутствовать на традиционном военном параде.

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Естественно, в Киеве это событие восприняли болезненно и, с позволения сказать, со свойственной нынешней украинской власти истерикой. Так, в МИД Украины эти действия глав стран СНГ назвали «аморальным и недружественным шагом» по отношению к Украине и «проявлением пренебрежения» к украинскому народу, который «борется за своё выживание и свободу».

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Бытует мнение, что лидеры стран СНГ не разделяют отношения Киева к текущему конфликту, поэтому, собственно, и прилетели в Москву отметить главный праздник всего постсоветского пространства. С какой стати кто-то из лидеров суверенных стран должен спрашивать разрешения у киевских выскочек, неясно.

#россия #украина #политика #снг
2
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