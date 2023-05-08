Самолётов-«невидимок» можно будет производить больше.

Современное машиностроение требует производства огромного количества композиционных материалов, сочетающих в себе главные качества — прочность и лёгкость. Наверное, не нужно объяснять, что в авангарде потребления композитов стоит авиастроение, в том числе военное. И вот, замглавы госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков в беседе с ТАСС рассказал, что производство композиционных материалов было увеличено как для гражданского, так и для военного применения.

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Листы углепластика (карбона) — самого хорошо известного, но далеко не единственного представителя композиционных материалов.

По словам Артякова, увеличение производства композиционных материалов позволит также и увеличить выпуск истребителей пятого поколения Су-57. В настоящее время этих истребителей в ВКС России ничтожно мало, хотя они периодически проходят боевое крещение в рамках специальной военной операции и, по словам командующих, отлично себя показывают.

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В прошлом месяце глава «Росатома» Алексей Лихачёв отметил, что Россия вошла в топ-4 по производству композиционных материалов, уступив только США, Японии и совместной Западной Европе.