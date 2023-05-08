Джеймс Ганн — это пока синоним качества в супергеройском кино.

Третьи «Стражи Галактики» достаточно хорошо показали себя в первую неделю проката, полностью оправдав и даже превзойдя ожидания аналитиков. Кинокритики и прочие профильные эксперты были уверены, что завершение трилогии соберёт за первую неделю 168 миллионов долларов, но в реальности ему удалось собрать свыше 281 миллиона.

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Причём, именно в американском прокате третьи «Стражи Галактики» собрали за первый уикенд 114 миллиона долларов, тогда как у второй части было 146 миллионов. Как правило, продолжения пользуются большей популярностью у зрителей, но в случае с блокбастерами Marvel наблюдается обратная и легко объяснимая тенденция. Просто зрители устали от «супергеройской жвачки», это актуально во всех регионах.

Что касается самих «Стражей», то публика отнеслась к ним положительно. Например, на популярном агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes у фильма имеется 81 % «свежести» от кинокритиков и аж 95 % пользовательского рейтинга.

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Важно также помнить, что для зрителей из России и Беларусь новое кино от Джеймса Ганна недоступно для просмотра в кинотеатрах.