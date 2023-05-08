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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава МИД Турции заявил, что страна не присоединится к антироссийским санкциям Запада
Турция должна за это благодарить неучастие в ЕС и, как следствие, сохранение своего суверенитета.
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По старой колониальной традиции считая себя «всем миром», коллективный Запад убедил себя в том, что Россия изолирована, а незаконные односторонние санкции опять разорвали её экономику в клочья. Данные фантазии, естественно, не имеют абсолютно ничего общего с реальностью: российская экономика не просто выдержала беспрецедентный удар, но и демонстрирует рост даже по статистике таких ангажированных международных институтов, как МВФ и Всемирный банк. Дружественных России стран тоже большая часть планеты, и одной из них является Турция, которая не просто не вводила против РФ санкции, но и активно помогает в их обходе.

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И данная позиция меняться не будет, о чём сегодня заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. По словам главы турецкого внешнеполитического ведомства, Турция исходит из своих национальных интересов, и присоединяться к односторонним антироссийским санкциям Запада не станет.

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Необходимо понимать, что возможности проводить суверенную политику Турция обязана не только и не столько действующему президенту Эрдогану, который имеет все шансы проиграть выборы на следующей неделе, сколько отсутствию определяющих эту самую политику наднациональных органов. В Евросоюзе, например, никто отдельные государства не спрашивал, хотят они участвовать в санкционной войне против России, а просто поставили перед свершившимся фактом, лишившись бездонного российского рынка и отрезав свои производства от дешёвых российских энергоресурсов. Бытует довольно популярное и не лишённое логики мнение, что если бы не Евросоюз, то страны Европы по отдельности не стали бы присоединяться к антироссийским санкциям.

#россия #санкции #политика #турция
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