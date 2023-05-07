ПВО Украины продолжает методично уничтожаться.

Если специальная военная операция, будучи самым масштабным и интенсивным конфликтом из всех, что случались после Второй мировой войны, да ещё и ведущимся с полным спектром современных технологий, что-то и показала, так это то, что дрон — всему голова. С помощью беспилотных летательных аппаратов подразделения не только проводят разведку местности, тем самым избавляя от необходимости производить «разведку боем», но и осуществляется непосредственно огневое поражение целей.

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Одним из реально, а не в пропагандистских статьях в западных СМИ, «меняющих игру» (game changing) вооружений, стали российские дроны-камикадзе, например, «Ланцет», которым российская армия методично и в огромных количествах изничтожает как оставшиеся у Украины ещё советские системы ПВО, так и переданные ей спонсорами с Запада. Сегодня, в частности, в Сети появились кадры уничтожения ЗРК Stormer HVM британского производства. В данном случае примечательно, что удар наносился не «Ланцетом», а неким другим ударным беспилотником: это можно заметить по отличающейся форме данного БПЛА от стандартной «крестообразной» у «Ланцета».

Необходимо отметить, что это не первый случай поражения Stormer’а: первые кадры с их уничтожением вышеупомянутым «Ланцетом» были опубликованы Минобороны России ещё пару месяцев назад.

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Вообще, скорость, с которой Украина теряет свои системы противовоздушной обороны, вызывает у многих западных экспертов тревогу и порождает сомнения касательно возможного успеха грядущего контрнаступления, которому придётся идти в бой без прикрытия от ударов с воздуха.