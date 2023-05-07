Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Российский БПЛА-камикадзе уничтожил в зоне СВО британский ЗРК Stormer HVM
ПВО Украины продолжает методично уничтожаться.
рекомендации
-10% на RTX 4080 Gigabyte
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Если специальная военная операция, будучи самым масштабным и интенсивным конфликтом из всех, что случались после Второй мировой войны, да ещё и ведущимся с полным спектром современных технологий, что-то и показала, так это то, что дрон — всему голова. С помощью беспилотных летательных аппаратов подразделения не только проводят разведку местности, тем самым избавляя от необходимости производить «разведку боем», но и осуществляется непосредственно огневое поражение целей.

реклама

Одним из реально, а не в пропагандистских статьях в западных СМИ, «меняющих игру» (game changing) вооружений, стали российские дроны-камикадзе, например, «Ланцет», которым российская армия методично и в огромных количествах изничтожает как оставшиеся у Украины ещё советские системы ПВО, так и переданные ей спонсорами с Запада. Сегодня, в частности, в Сети появились кадры уничтожения ЗРК Stormer HVM британского производства. В данном случае примечательно, что удар наносился не «Ланцетом», а неким другим ударным беспилотником: это можно заметить по отличающейся форме данного БПЛА от стандартной «крестообразной» у «Ланцета».

Необходимо отметить, что это не первый случай поражения Stormer’а: первые кадры с их уничтожением вышеупомянутым «Ланцетом» были опубликованы Минобороны России ещё пару месяцев назад.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Вообще, скорость, с которой Украина теряет свои системы противовоздушной обороны, вызывает у многих западных экспертов тревогу и порождает сомнения касательно возможного успеха грядущего контрнаступления, которому придётся идти в бой без прикрытия от ударов с воздуха.

#россия #украина #боевые действия
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

ВС РФ отразили массированный удар украинскими беспилотниками по Крыму
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

AIM-260: США нацелились на РФ и Китай ракетами, способными наносить кинетические удары "hit-to-kill"
13
Собираем "правильный" игровой компьютер для 2К без разгона и переплат за 85 000р
25
Вторая казнь Noctua
24
Kena: Bridge of Spirits: краткий анализ графики и небольшое тестирование в игре
13
Чем заняться на Кубе летом 2023
19
Почти идеальная сборка игрового ПК за 70 000р для любых игр в 2К на максимальных настройка графики
5
Апгрейд ноутбука ASUS X555LN-XO127H и замена клавиатуры - описание и процесс
3
Впечатления от замены SSD под Windows с 120 на 256 ГБ в игровом компьютере - стоило ли переплачивать
+

Сейчас обсуждают

LifeX
20:18
Кто-нибудь ставил Macho Rev. A на современные интелы от 12700К и старше? Как он справляется с ними? Намного хуже современных кулеров TR?)
Вторая казнь Noctua
Игорь Екатеринчев
20:07
Согласен на все сто процентов
Пригожин: Минобороны пообещало ЧВК «Вагнер» всё необходимое вооружение и назначило куратором генерала Суровикина
Nashterator
20:07
сказочный..
Украинское командование считает, что жители России будут в панике после начала контрнаступления
Tatyana
20:04
На сколько я поняла, для туристических целей это не разрешено. Для того, чтобы получить точную информацию обратитесь в Посольство Республики Куба. Офис Посольства находится в Москве.
Чем заняться на Кубе летом 2023
Хомяк Шешунчик
20:03
А по какому собственно праву пшеки летают над Черным морем на древнем разведывательном самолетике разработаном в 1966-1967 годах.
Истребитель ВКС РФ "недружелюбно" перехватил польский самолет-разведчик и заставил вернуться на базу
Евгений Тетерин
20:02
Чушь какая то, я с 6 сижу и норм.
Видеокарты с менее, чем 24 ГБ памяти утратили актуальность — новейшие игры потребляют более 21 ГБ
Владимир Дранников
20:01
Дососяйки и в винде ничего не понимают, в лучшем случае умеют копировать файлы
Linux станет операционной системой по умолчанию для Россиян
-=metallist=-
19:58
Как forex trend, forex mmsis group и panteon finance например.
В Госдуме готовят законопроект, позволяющий мобилизовать таджиков с российским гражданством
хахахер
19:56
украинское командование,тут как обычно заблуждается.Скоро чистки и нарсуды наступают по всей территории украины
Украинское командование считает, что жители России будут в панике после начала контрнаступления
хахахер
19:49
в радиохлам,превратили украинскую установку пво
Российский БПЛА-камикадзе уничтожил в зоне СВО британский ЗРК Stormer HVM
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем