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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Украинские СМИ сообщают о массированном ракетном ударе ВС РФ по многочисленным объектам на территории страны
Тревога ревёт как минимум в семи областях.
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Последние несколько недель, а особенно активно — последние дни — ВС РФ методично выбивают остатки украинских ПВО, а также нарушают логистические цепочки переброски резервов и военной техники в зону боевых действий, пресекая тем самым попытки осуществить давно заявленное контрнаступление ВСУ. Сегодня, буквально несколько минут назад, украинские СМИ начали сообщать о том, что российская армия наносит очередной массированный ракетный удар по объектам на территории Украины.

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Сообщается о тревогах в Киевской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Житомирской областях, а также на ещё подконтрольных ВСУ частях Херсонской, Запорожской областей и ДНР с ЛНР. Согласно имеющимся у украинской стороны данным, удары наносятся стратегической авиацией России в несколько так называемых волн (заходов).

Информация о последствиях ракетного удара поступает практически ежеминутно. На момент публикации данной заметки было известно о «прилётах» в Славянске и Краматорске, при этом зафиксирован удар по одной из промзон, где ВСУ сконцентрировали военную технику и личный состав.

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Очевидно, полная информация об ударе будет известна в ближайшие часы, ну а отчёт об осуществлённом ракетном ударе будет опубликован российским оборонным ведомством уже в завтрашней сводке.

#россия #украина #боевые действия
2
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