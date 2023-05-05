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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава Запорожской области объявил о частичной эвакуации населения из прифронтовых районов
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Из прифронтовых районов подконтрольной России части Запорожской области началась частичная эвакуация населения. Об этом сегодня заявил руководитель региона Евгений Балицкий, сославшись на нарастающую интенсивность обстрела этих районов со стороны ВСУ.

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В рамках частичной эвакуации, которую Балицкий называет «временным перемещением», из восемнадцати прифронтовых населённых пунктов, включая город атомщиков Энергодар, в котором расположена Запорожская АЭС, собираются вывезти детей с родителями, пожилых людей, а также людей с ограниченными возможностями, а также пациентов больниц. Эвакуация будет организована в пределах подконтрольной РФ части Запорожской области.

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По всей видимости, данные объективного контроля свидетельствуют о том, что запорожское направление станет одним из направлений удара готовящегося контрнаступления ВСУ, и дабы не подвергать мирное население опасности, их и принято решение вывезти из районов, в которые в ходе активных боевых действий может «прилететь».

#россия #украина #боевые действия
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