Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
На Украине признали, что сбили над Киевом свой собственный беспилотник Bayraktar TB2
Сослались на то, что БПЛА вышел из-под контроля.
рекомендации
-10% на RTX 4080 Gigabyte
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Вечером 4 мая в небе над Киевом был замечен крупный беспилотный летательный аппарат. Поначалу очевидцы долго гадали, что за БПЛА летает над украинской столицей, справедливо полагая, что это некий российский дрон, но реальность оказалась более любопытной. По характерной форме беспилотника было очевидно, что в воздухе находится один из проданных Турцией Украине ударных БПЛА Bayraktar TB2, и когда по нему отработала украинская ПВО, получилось, что она сбила свой собственный дрон.

реклама

Спустя пару часов после происшествия ВСУ подтвердили, что сбили именно Bayraktar TB2, сославшись на то, что в беспилотнике произошла ошибка, он вышел из-под контроля, и его было решено ликвидировать, дабы избежать возможных проблем. Почему сбивать дрон понадобилось именно в центре города, в результате чего его обломки устроили пожар и повредили магазин, непонятно. Шутить на эту тему, учитывая, что вчера точно также безнаказанно беспилотник преодолел и московское ПВО, в результате чего его удалось обезвредить лишь прямо над Кремлём, пожалуй, не стоит.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Напомним, что Bayraktar TB2 активно применялись Украиной в рамках сопротивления специальной военной операции. Практически все имевшиеся в распоряжении ВСУ «Байрактары» были сбиты российской ПВО ещё в первые месяцы боевых действий.

#украина #боевые действия
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Киеве придумали новый довод в пользу поставки на Украину американских истребителей F-16
Зеленский выразил надежду на то, что Украину возьмут в НАТО после конфликта
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

На фоне СВО "Ростех" запустил в серию новейшие истребители танков 2С25М и бронетранспортеры БТ-3Ф
4
Новая угроза с моря - флот украинских безэкипажных надводных аппаратов
11
Начальник Генштаба ВС Польши: "Украинская армия обречена на поражение, ее дни сочтены"
11
Как я сделал свой компьютер с Ryzen 5 5600X и GeForce RTX 3060 тихим и холодным без затрат
49
2023 год стал переломным в истории консолей Xbox
6
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A1000G PCIE5
25
США крайне обеспокоены ужесточением китайского законодательства по борьбе со шпионажем
6
Подборка игр из моего списка желаний Steam
2
США обнаружили в Китае секретный полигон, где НОАК испытывает противоспутниковое лазерное оружие
3
Луна сурова к космическим миссиям
4

Сейчас обсуждают

32Влад32
02:08
Майнинг - мировое зло!
Исследование: майнинг криптовалют в США за месяц потреблял больше, чем все компьютеры Америки
32Влад32
02:07
Главное не забывать нынешней западной "любви", когда придет время ответочки.
Bloomberg: ЕС разработает наказание для стран, помогающих Москве обходить санкции
32Влад32
02:05
Поэтому и наглеют. Может стоит пугануть?
Глава нацразведки: США считают маловероятным применение Россией ядерного оружия
32Влад32
02:03
Периодически подчищают.
Leopard 2А6 несмотря на присутствие на Украине, не готовы вступить в бой из-за неготовности матбазы
32Влад32
01:58
Многие простые украинцы, к великому сожалению, никак не хотят включать мозги. Идея национальной исключительности совсем затуманила глаза.
В Киеве придумали новый довод в пользу поставки на Украину американских истребителей F-16
32Влад32
01:56
Я вот не сомневаюсь, что этот гад плохо кончит.
Муки выбора GeForce RTX 3060 – какую видеокарту купить, и почему Radeon RX 6650 ХТ всё равно лучше
GR_Nomad
01:55
Опять оскорбления, чел. Просто позорно так общатся.
RX 7900 XTX за $999 в Jedi Survivor обогнала RTX 4090 за $1 599: даже с трассировкой лучей и в 4K
GR_Nomad
01:54
Чел, может ты и близок к правде, но обзывать людей дураками публично - это низко. Давайте уважать друг друга - ведь истина рождается в споре. А то пишешь, ты, а противно мне.
RX 7900 XTX за $999 в Jedi Survivor обогнала RTX 4090 за $1 599: даже с трассировкой лучей и в 4K
GR_Nomad
01:49
Думаю дело не в этом, а в нежелании пилить оптимизацию под много карт. Интересно как там у Интел карт дела 😂
RX 7900 XTX за $999 в Jedi Survivor обогнала RTX 4090 за $1 599: даже с трассировкой лучей и в 4K
GR_Nomad
01:48
Чел, я ждал адекватного коммента и нашел его. Лови лайк.
RX 7900 XTX за $999 в Jedi Survivor обогнала RTX 4090 за $1 599: даже с трассировкой лучей и в 4K
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем