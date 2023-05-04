Несмотря на то, что Украина практически ежедневно теряет ещё оставшуюся, а также переданную из стран центральной и восточной Европы авиацию советской разработки, в контрнаступление там готовы идти и без неё. Тем не менее, мечты о передаче американских истребителей F-16 не покидают головы украинских политических деятелей, и те придумывают всё новые и новые причины и доводы, по которым стране эти истребители передать обязательно надо.
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Так, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если Киеву передадут истребители, то они поспособствуют сохранению так называемой зерновой сделки, в которую почему-то очень быстро и непринуждённо превратилась Черноморская инициатива, подразумевавшая и выполнение российской части этого договора.
Трудно сказать, почему приведённый Кулебой довод должен повлиять на смену решения в США касательно предоставления Украине своих истребителей, но можно не сомневаться в том, что эскалация конфликта будет продолжаться, и рано или поздно самолёты, когда все до последнего советские будут сбиты, обязательно передадут. К сожалению, для обеих реальных сторон данного конфликта — и для России, и для коллективного Запада во главе с США — он стал экзистенциальным, и иначе как большой трагедией для Украины, которая выступает в качестве поля боя, чего ни одной стране нельзя пожелать, этот факт назвать невозможно. И рано или поздно осознание этого факта должно будет дойти до простых украинцев.