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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Киеве придумали новый довод в пользу поставки на Украину американских истребителей F-16
Приплетя сюда, словно кобыле хвост, Черноморскую инициативу.
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Несмотря на то, что Украина практически ежедневно теряет ещё оставшуюся, а также переданную из стран центральной и восточной Европы авиацию советской разработки, в контрнаступление там готовы идти и без неё. Тем не менее, мечты о передаче американских истребителей F-16 не покидают головы украинских политических деятелей, и те придумывают всё новые и новые причины и доводы, по которым стране эти истребители передать обязательно надо.

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Так, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если Киеву передадут истребители, то они поспособствуют сохранению так называемой зерновой сделки, в которую почему-то очень быстро и непринуждённо превратилась Черноморская инициатива, подразумевавшая и выполнение российской части этого договора.

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Трудно сказать, почему приведённый Кулебой довод должен повлиять на смену решения в США касательно предоставления Украине своих истребителей, но можно не сомневаться в том, что эскалация конфликта будет продолжаться, и рано или поздно самолёты, когда все до последнего советские будут сбиты, обязательно передадут. К сожалению, для обеих реальных сторон данного конфликта — и для России, и для коллективного Запада во главе с США — он стал экзистенциальным, и иначе как большой трагедией для Украины, которая выступает в качестве поля боя, чего ни одной стране нельзя пожелать, этот факт назвать невозможно. И рано или поздно осознание этого факта должно будет дойти до простых украинцев.

#сша #украина #авиация #истребители #f-16 #военная авиация
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